ВСУ обречены на поражение в зоне спецоперации, несмотря на помощь Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. ВСУ обречены на поражение в зоне спецоперации, несмотря на помощь Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать", — отметил аналитик.Он подчеркнул, что финансовая помощь Запада никак не влияет на боеспособность войск на фронте из-за отсутствия стратегии и логики действий."Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни", — резюмировал Дэвис.По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ в живой силе составили около 1,3 тысячи человек.Российские силы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по производству артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

