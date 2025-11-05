Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. ВСУ обречены на поражение в зоне спецоперации, несмотря на помощь Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать", — отметил аналитик.Он подчеркнул, что финансовая помощь Запада никак не влияет на боеспособность войск на фронте из-за отсутствия стратегии и логики действий."Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни", — резюмировал Дэвис.По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ в живой силе составили около 1,3 тысячи человек.Российские силы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по производству артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
23:38 05.11.2025
 
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о положении ВСУ в зоне СВО

Дэвис: ВСУ обречены, несмотря на финансовую поддержку Запада

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. ВСУ обречены на поражение в зоне спецоперации, несмотря на помощь Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать", — отметил аналитик.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Словно мир гарантирован". В Европе испугались последствий войны с Россией
Вчера, 23:34
Он подчеркнул, что финансовая помощь Запада никак не влияет на боеспособность войск на фронте из-за отсутствия стратегии и логики действий.
"Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни", — резюмировал Дэвис.
По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ в живой силе составили около 1,3 тысячи человек.
Российские силы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по производству артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"
Вчера, 23:30
 
Спецоперация на УкраинеВ миреСШАЗАПАДУКРАИНАВС РФВСУ
 
 
