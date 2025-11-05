https://1prime.ru/20251105/vuchich-864256179.html

Вучич заявил, что Россия ищет решение по пакету акций в NIS

Вучич заявил, что Россия ищет решение по пакету акций в NIS - 05.11.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил, что Россия ищет решение по пакету акций в NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона активно ищет решение по пакету акций в российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии"... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:58+0300

2025-11-05T17:58+0300

2025-11-05T17:58+0300

энергетика

нефть

сербия

сша

хорватия

александр вучич

павел сорокин

александр дюков

nis

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона активно ищет решение по пакету акций в российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая с 9 октября находится под санкциями США. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка. "Россия ищет решение для NIS, надеюсь на положительный исход. Больше работают над этим россияне, чем мы, как я слышу, работают. Они ищут партнера и я счастлив, что они серьезным образом восприняли ситуацию", - заявил Вучич TV Informer и добавил, что Сербия должна будет согласиться с россиянами и теми, с кем они договорятся о передаче пакета акций в NIS. Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF ранее сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

https://1prime.ru/20251027/vuchich-863989578.html

https://1prime.ru/20251104/serbija-864195328.html

сербия

сша

хорватия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия, сша, хорватия, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf