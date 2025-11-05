Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Спецоперация на Украине
В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
2025-11-05T13:17+0300
2025-11-05T13:17+0300
спецоперация на украине
европа
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС."Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.Профессор отметил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
европа
украина
европа, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:17 05.11.2025
 
В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

Дизен раскритиковал Зеленского за награды нацгвардейцам в форме с эмблемой СС

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС.

"Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.
Профессор отметил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.

Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
