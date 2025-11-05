https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864242823.html

В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС."Я... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T13:17+0300

2025-11-05T13:17+0300

2025-11-05T13:17+0300

спецоперация на украине

европа

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС."Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.Профессор отметил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.

https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864235230.html

https://1prime.ru/20251105/poroshenko-864237006.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, владимир зеленский