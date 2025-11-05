В Европе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Дизен раскритиковал Зеленского за награды нацгвардейцам в форме с эмблемой СС
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС.
"Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.
Профессор отметил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.
Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
