https://1prime.ru/20251106/azerbajdzhan-864274907.html
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию - 06.11.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию
Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T00:37+0300
2025-11-06T00:37+0300
2025-11-06T00:37+0300
россия
бизнес
экономика
армения
грузия
азербайджан
алексей оверчук
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864274907.jpg?1762378662
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.
"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.
"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.
армения
грузия
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, армения, грузия, азербайджан, алексей оверчук, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Алексей Оверчук, ЕАЭС
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию
Россия и Армения возобновили железнодорожное сообщение
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.
"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.
"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.