Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию

Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию - 06.11.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию. "Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей. "Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.

