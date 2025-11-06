Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/azerbajdzhan-864274907.html
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию - 06.11.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию
Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T00:37+0300
2025-11-06T00:37+0300
россия
бизнес
экономика
армения
грузия
азербайджан
алексей оверчук
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864274907.jpg?1762378662
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию. "Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей. "Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.
армения
грузия
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, армения, грузия, азербайджан, алексей оверчук, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Алексей Оверчук, ЕАЭС
00:37 06.11.2025
 
Вице-премьер оценил сообщение России и Армении через Азербайджан и Грузию

Россия и Армения возобновили железнодорожное сообщение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.
"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.
"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАРМЕНИЯГРУЗИЯАЗЕРБАЙДЖАНАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала