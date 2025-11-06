https://1prime.ru/20251106/ekaterinburg-864279760.html
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам добраться до горнолыжного курорта Шерегеш, рассказали РИА Новости в компании. "Авиакомпания Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк. Это позволит пассажирам легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири - курорта Шерегеш", - рассказали в компании. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,5 миллионов пассажиров на российских самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.
"Авиакомпания Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк. Это позволит пассажирам легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири - курорта Шерегеш", - рассказали в компании.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,5 миллионов пассажиров на российских самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.