Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/ekaterinburg-864279760.html
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк - 06.11.2025, ПРАЙМ
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк
Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T07:15+0300
2025-11-06T07:27+0300
бизнес
туризм
екатеринбург
улан-удэ
иркутск
red wings
ssj-100
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864279760.jpg?1762403245
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам добраться до горнолыжного курорта Шерегеш, рассказали РИА Новости в компании. "Авиакомпания Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк. Это позволит пассажирам легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири - курорта Шерегеш", - рассказали в компании. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,5 миллионов пассажиров на российских самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.
екатеринбург
улан-удэ
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, екатеринбург, улан-удэ, иркутск, red wings, ssj-100
Бизнес, Туризм, ЕКАТЕРИНБУРГ, Улан-Удэ, Иркутск, Red Wings, SSJ-100
07:15 06.11.2025 (обновлено: 07:27 06.11.2025)
 
Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк

Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из нескольких регионов в Новокузнецк

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам добраться до горнолыжного курорта Шерегеш, рассказали РИА Новости в компании.
"Авиакомпания Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк. Это позволит пассажирам легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири - курорта Шерегеш", - рассказали в компании.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,5 миллионов пассажиров на российских самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.
 
БизнесТуризмЕКАТЕРИНБУРГУлан-УдэИркутскRed WingsSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала