https://1prime.ru/20251106/ekaterinburg-864279760.html

Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк

Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк - 06.11.2025, ПРАЙМ

Red Wings открыла продажи на рейсы из Екатеринбурга в Новокузнецк

Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T07:15+0300

2025-11-06T07:15+0300

2025-11-06T07:27+0300

бизнес

туризм

екатеринбург

улан-удэ

иркутск

red wings

ssj-100

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864279760.jpg?1762403245

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк, что позволит пассажирам добраться до горнолыжного курорта Шерегеш, рассказали РИА Новости в компании. "Авиакомпания Red Wings открыла продажи на зиму на рейсы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы в Новокузнецк. Это позволит пассажирам легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири - курорта Шерегеш", - рассказали в компании. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,5 миллионов пассажиров на российских самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.

екатеринбург

улан-удэ

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, екатеринбург, улан-удэ, иркутск, red wings, ssj-100