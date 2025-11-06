Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов - 06.11.2025
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864287380.html
ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов
ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов - 06.11.2025, ПРАЙМ
ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов совместно с греческими энергетическими Energean и Helleniq... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T14:26+0300
2025-11-06T14:26+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов совместно с греческими энергетическими Energean и Helleniq Energy на северо-западе Ионического моря, следует из совместного пресс-релиза компаний. "Компании ExxonMobil, Energean и Helleniq Energy Upstream объявляют о заключении с ExxonMobil договора о получении доли участия в концессии "Блок 2", расположенном на северо-западе Ионического моря, рядом с исключительной экономической зоной Италии (EEZ)", - говорится в сообщении. Согласно соглашению, Exxonmobil приобретает 60% акций, у Energean остается 30%-ная доля (до заключения соглашения - 75%), у Helleniq Energy - 10% (ранее 25%). В случае успешного обнаружения углеводородных залежей американская компания возьмет на себя функции оператора на протяжении стадии разработки. Завершение сделки все еще требует соответствующих разрешений правительства, следует из релиза. Разведочное бурение планируется начать в конце 2026 года или начале 2027 года при условии получения необходимых разрешений компетентных органов. Разведочные работы месторождений будут первыми на шельфовой территории Греции с 1981 года, когда было обнаружено месторождение углеводородов Katakolo. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
14:26 06.11.2025
 
ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов

ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов у берегов Греции

© Турецкое интернет-издание StarExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil . Архивное фото
© Турецкое интернет-издание Star
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil получит долю участия в проекте по добыче углеводородов совместно с греческими энергетическими Energean и Helleniq Energy на северо-западе Ионического моря, следует из совместного пресс-релиза компаний.
"Компании ExxonMobil, Energean и Helleniq Energy Upstream объявляют о заключении с ExxonMobil договора о получении доли участия в концессии "Блок 2", расположенном на северо-западе Ионического моря, рядом с исключительной экономической зоной Италии (EEZ)", - говорится в сообщении.
Согласно соглашению, Exxonmobil приобретает 60% акций, у Energean остается 30%-ная доля (до заключения соглашения - 75%), у Helleniq Energy - 10% (ранее 25%). В случае успешного обнаружения углеводородных залежей американская компания возьмет на себя функции оператора на протяжении стадии разработки.
Завершение сделки все еще требует соответствующих разрешений правительства, следует из релиза. Разведочное бурение планируется начать в конце 2026 года или начале 2027 года при условии получения необходимых разрешений компетентных органов.
Разведочные работы месторождений будут первыми на шельфовой территории Греции с 1981 года, когда было обнаружено месторождение углеводородов Katakolo.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии
