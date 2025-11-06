Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ConocoPhillips снизилась на 5,7 процента
Чистая прибыль ConocoPhillips снизилась на 5,7 процента - 06.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ConocoPhillips снизилась на 5,7 процента
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5,7% в годовом выражении и составила 6,546 миллиарда...
2025-11-06T15:34+0300
2025-11-06T15:34+0300
промышленность
ливия
техас
conocophillips
мировая экономика
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5,7% в годовом выражении и составила 6,546 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. В пересчете на одну акцию прибыль опустилась до 5,18 доллара с 5,91 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за период составила 47,363 миллиарда долларов, снизившись на 16,8% в годовом выражении. В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась на 16,2% в годовом выражении, до 1,726 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль уменьшилась до 1,38 доллара с 1,76 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 14,1%, до 15,522 миллиарда долларов. Добыча углеводородов, за исключением Ливии, в третьем квартале составила 2,399 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 2,393 миллиона баррелей в сутки. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.
ливия
техас
промышленность, ливия, техас, conocophillips, мировая экономика
Промышленность, ЛИВИЯ, ТЕХАС, ConocoPhillips, Мировая экономика
15:34 06.11.2025
 
Чистая прибыль ConocoPhillips снизилась на 5,7 процента

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5,7% в годовом выражении и составила 6,546 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В пересчете на одну акцию прибыль опустилась до 5,18 доллара с 5,91 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за период составила 47,363 миллиарда долларов, снизившись на 16,8% в годовом выражении.
В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась на 16,2% в годовом выражении, до 1,726 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль уменьшилась до 1,38 доллара с 1,76 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 14,1%, до 15,522 миллиарда долларов.
Добыча углеводородов, за исключением Ливии, в третьем квартале составила 2,399 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 2,393 миллиона баррелей в сутки.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.
Промышленность, ЛИВИЯ, ТЕХАС, ConocoPhillips, Мировая экономика
 
 
