Мировые цены на нефть в четверг снижаются почти на 1 процент

2025-11-06T18:13+0300

2025-11-06T18:13+0300

2025-11-06T18:13+0300

нефть

торги

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются почти на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 63 долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,85% - до 62,98 доллара за баррель, показатель впервые с 22 октября оказался ниже 63 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,91% - до 59,06 доллара.

