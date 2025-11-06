https://1prime.ru/20251106/glava-864277611.html

Глава РФПИ призвал к экспертному диалогу на фоне заявлений Трампа

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал к экспертному диалогу и ясности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия. Так Дмитриев прокомментировал скриншот поста Трампа, сделанного в соцсети Truth Social в конце октября. В своей публикации лидер Штатов заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. "Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность", - говорится в сообщении Дмитриева в социальной сети X. Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

