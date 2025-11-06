https://1prime.ru/20251106/glava-864277611.html
Глава РФПИ призвал к экспертному диалогу на фоне заявлений Трампа
Глава РФПИ призвал к экспертному диалогу на фоне заявлений Трампа - 06.11.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал к экспертному диалогу на фоне заявлений Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:50+0300
2025-11-06T03:50+0300
2025-11-06T03:50+0300
экономика
россия
рф
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277611.jpg?1762390238
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал к экспертному диалогу и ясности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
Так Дмитриев прокомментировал скриншот поста Трампа, сделанного в соцсети Truth Social в конце октября. В своей публикации лидер Штатов заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы.
"Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность", - говорится в сообщении Дмитриева в социальной сети X.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, совбез
Экономика, РОССИЯ, РФ, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совбез
Глава РФПИ призвал к экспертному диалогу на фоне заявлений Трампа
Дмитриев призвал к экспертному диалогу после слов Трампа об испытаниях ЯО
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал к экспертному диалогу и ясности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
Так Дмитриев прокомментировал скриншот поста Трампа, сделанного в соцсети Truth Social в конце октября. В своей публикации лидер Штатов заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы.
"Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность", - говорится в сообщении Дмитриева в социальной сети X.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.