Российские военные захватили украинских боевиков в Красноармейске

2025-11-06T09:32+0300

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Украинские боевики, как отметили в ведомстве, сдались российским военным добровольно, потому что "оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов" "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Чернадчук Геннадий.

