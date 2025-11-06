https://1prime.ru/20251106/krasnoarmeysk-864281917.html
Российские военные захватили украинских боевиков в Красноармейске
Российские военные захватили украинских боевиков в Красноармейске - 06.11.2025, ПРАЙМ
Российские военные захватили украинских боевиков в Красноармейске
Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Украинские боевики, как отметили в ведомстве, сдались российским военным добровольно, потому что "оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов" "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Чернадчук Геннадий.
