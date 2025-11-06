https://1prime.ru/20251106/neft-864281230.html

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в четверг утром, свидетельствуют данные торгов, аналитики указывают на увеличение объема мирового спроса на рынке черного золота. | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, свидетельствуют данные торгов, аналитики указывают на увеличение объема мирового спроса на рынке черного золота. По состоянию на 8.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 63,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 59,87 доллара.Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков одного из крупнейших американских банков J.P. Morgan сообщило, что с начала текущего года рост мирового спроса на нефть оценивается в 850 тысяч баррелей в сутки. При этом показатель ниже прогноза экспертов группы, ранее рост в 2025 году ожидался ими в 900 тысяч баррелей в сутки.

2025

