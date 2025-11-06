https://1prime.ru/20251106/neft-864286122.html

Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на декабрь для покупателей из Азии до самого низкого уровня за 11 месяцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снизила цену на свой основной сорт нефти для Азии на декабрь до самого низкого уровня за 11 месяцев", - сообщает агентство. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на декабрь была понижена на 1,2 доллара, теперь она на 1 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики ожидали снижения цены на 1,25 доллара. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановят увеличение добычи после Нового года. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

