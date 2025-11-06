https://1prime.ru/20251106/panika-864295937.html
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Недавние взрывы на объектах нефтегазовой компании MOL в Венгрии и на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Румынии, а также массовый отток призывников из Украины говорят о критической ситуации, в которой оказался киевский режим, пишет издание InfoBRICS."Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу <…> создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха",— говорится в материале.Издание подчеркивает, что происходящее на Украине становится серьезным разочарованием для западных союзников, прежде всего для НАТО.Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после случившегося предположил, что завод мог стать целью внешней атаки. Орбан напомнил, что министр иностранных дел Польши советовал украинцам взорвать трубопровод "Дружба".В Румынии 20 октября прогремел взрыв на НПЗ "Лукойла", один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.
