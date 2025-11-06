https://1prime.ru/20251106/ryutte-864283614.html
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза
2025-11-06T11:05+0300
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что игнорирует речи президента России Владимира Путина, сообщает румынский портал Digi 24."Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин", — рассказал он.Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
