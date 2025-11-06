Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза
2025-11-06T11:05+0300
2025-11-06T11:05+0300
общество
мировая экономика
вашингтон
бухарест
владимир путин
марк рютте
совет федерации
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_997e1f3ec1122a7f157e05317673331d.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что игнорирует речи президента России Владимира Путина, сообщает румынский портал Digi 24."Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин", — рассказал он.Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
общество , мировая экономика, вашингтон, бухарест, владимир путин, марк рютте, совет федерации, совбез
Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Бухарест, Владимир Путин, Марк Рютте, Совет Федерации, Совбез
11:05 06.11.2025
 
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что игнорирует речи президента России Владимира Путина, сообщает румынский портал Digi 24.
"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин", — рассказал он.
Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.
Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
