Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251106/ssha-864300634.html
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T20:40+0300
2025-11-06T21:15+0300
спецоперация на украине
общество
сша
газа
стив уиткофф
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МАЙАМИ (США), 6 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. "Я помню, мы позвонили с Джаредом (Кушнером - ред.) президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума. По словам спецпосланника, Трамп хочет "починить всё". "Мы не можем починить всё, но мы постараемся", - пообещал Уиткофф.
https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, газа, стив уиткофф, дональд трамп, в мире
Спецоперация на Украине, Общество , США, Газа, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, В мире
20:40 06.11.2025 (обновлено: 21:15 06.11.2025)
 
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф

Уиткофф: Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАЙАМИ (США), 6 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.
"Я помню, мы позвонили с Джаредом (Кушнером - ред.) президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума.
По словам спецпосланника, Трамп хочет "починить всё".
"Мы не можем починить всё, но мы постараемся", - пообещал Уиткофф.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС
20:28
 
Спецоперация на УкраинеОбществоСШАГазаСтив УиткоффДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала