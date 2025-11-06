https://1prime.ru/20251106/ssha-864300634.html

Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф

Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф - 06.11.2025, ПРАЙМ

Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф

06.11.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.

МАЙАМИ (США), 6 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. "Я помню, мы позвонили с Джаредом (Кушнером - ред.) президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума. По словам спецпосланника, Трамп хочет "починить всё". "Мы не можем починить всё, но мы постараемся", - пообещал Уиткофф.

