Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
06.11.2025, ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.
2025-11-06T20:40+0300
2025-11-06T20:40+0300
2025-11-06T21:15+0300
МАЙАМИ (США), 6 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. "Я помню, мы позвонили с Джаредом (Кушнером - ред.) президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума. По словам спецпосланника, Трамп хочет "починить всё". "Мы не можем починить всё, но мы постараемся", - пообещал Уиткофф.
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Уиткофф: Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины