Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России
2025-11-06T23:10+0300
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ. "Они (Индия - ред.) в значительной степени перестали покупать нефть у России", - заявил в четверг Трамп на мероприятии в Белом доме. При этом он не привел каких-либо подтверждающих это данных. Ранее посол РФ в Индии сообщил, что лишь некоторые компании в стране заявили о приостановке импорта после введения США санкций против российских экспортеров нефти, но страна в целом заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере энергоносителей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.
