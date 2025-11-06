Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/ssha-864302834.html
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T23:10+0300
2025-11-06T23:10+0300
нефть
россия
индия
рф
сша
дональд трамп
александр новак
мария захарова
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ. "Они (Индия - ред.) в значительной степени перестали покупать нефть у России", - заявил в четверг Трамп на мероприятии в Белом доме. При этом он не привел каких-либо подтверждающих это данных. Ранее посол РФ в Индии сообщил, что лишь некоторые компании в стране заявили о приостановке импорта после введения США санкций против российских экспортеров нефти, но страна в целом заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере энергоносителей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864297213.html
индия
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индия, рф, сша, дональд трамп, александр новак, мария захарова, мировая экономика
Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, США, Дональд Трамп, Александр Новак, Мария Захарова, Мировая экономика
23:10 06.11.2025
 
Трамп заявил, что Индия якобы снизила закупку нефти из России

Трамп заявил, что Индия якобы стала закупать меньше российской нефти

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия якобы снизила закупку нефти из РФ.
"Они (Индия - ред.) в значительной степени перестали покупать нефть у России", - заявил в четверг Трамп на мероприятии в Белом доме. При этом он не привел каких-либо подтверждающих это данных.
Ранее посол РФ в Индии сообщил, что лишь некоторые компании в стране заявили о приостановке импорта после введения США санкций против российских экспортеров нефти, но страна в целом заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере энергоносителей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Мировые цены на нефть в четверг снижаются почти на 1 процент
18:13
 
НефтьРОССИЯИНДИЯРФСШАДональд ТрампАлександр НовакМария ЗахароваМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала