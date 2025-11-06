https://1prime.ru/20251106/svo-864277216.html

На Западе узнали, за что Залужный сделал выговор Сырскому

На Западе узнали, за что Залужный сделал выговор Сырскому - 06.11.2025, ПРАЙМ

На Западе узнали, за что Залужный сделал выговор Сырскому

МОСКВА, 6 ноября — РИА Новости.

МОСКВА, 6 ноября — РИА Новости. Бывший руководитель Вооруженных сил Украины, а в настоящее время посол страны в Великобритании Валерий Залужный, сделал замечание действующему главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому, сообщает немецкое издание Junge Welt."Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, отправленный (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским в Лондон в качестве посла, выразил недовольство своему преемнику Александру Сырскому за то, что он не вывел войска из Донецкой Народной Республики, когда это еще было возможным", — пишут в статье.Авторы также отмечают, что на Западе усиливается критика в адрес Зеленского, который даже не предпринимает попыток организовать эвакуацию окруженных военных, подвергая их смертельной опасности."Из источников в украинских военных кругах стало известно, что Зеленский отвергает все приказы о выводе окруженных войск, стремясь произвести впечатление на президента США Дональда Трампа как "решительного лидера", — говорит материал.По информации Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. В ходе последних суток российские войска нанесли мощные удары по объектам украинской оборонной промышленности, а также по местам временной дислокации украинских военных. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях специальной военной операции оцениваются примерно в 1460 солдат.

