https://1prime.ru/20251106/svo-864277690.html

"Проиграет войну ". Раскрыто важное обстоятельство в отношении России

"Проиграет войну ". Раскрыто важное обстоятельство в отношении России - 06.11.2025, ПРАЙМ

"Проиграет войну ". Раскрыто важное обстоятельство в отношении России

Европейские государства намерены присвоить заблокированные российские активы, рассчитывая, что Россия потерпит поражение в конфликте, но этого не случится, и... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T03:56+0300

2025-11-06T03:56+0300

2025-11-06T03:56+0300

спецоперация на украине

украина

всу

запад

россия

германия

замороженные российские активы

европарламент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860191750_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_690b075d57bf773f8e7b01c2f723ca98.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства намерены присвоить заблокированные российские активы, рассчитывая, что Россия потерпит поражение в конфликте, но этого не случится, и Украине это важно осознать, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала."В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять", — отметил депутат ЕП.Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активную деятельность в зоне спецоперации. В течение последних суток российские войска нанесли массовые удары по объектам украинской оборонной промышленности и местам временного базирования ВСУ. Потери украинской армии в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1460 человек.После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро из валютных резервов России. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в странах Евросоюза, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear. Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что в период с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных в виде доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву новый кредит, обеспечив его этими активами, отметив, что Украина начнет его погашение только после того, как Россия выплатит "репарации". В Москве неоднократно называли подобные действия воровством. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах. В качестве ответа Москва ввела зеркальные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", и их можно вывести только с позволения правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251105/vsu-864273035.html

украина

запад

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, запад, россия, германия, замороженные российские активы, европарламент