"Проиграет войну ". Раскрыто важное обстоятельство в отношении России

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства намерены присвоить заблокированные российские активы, рассчитывая, что Россия потерпит поражение в конфликте, но этого не случится, и Украине это важно осознать, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала."В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять", — отметил депутат ЕП.Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активную деятельность в зоне спецоперации. В течение последних суток российские войска нанесли массовые удары по объектам украинской оборонной промышленности и местам временного базирования ВСУ. Потери украинской армии в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1460 человек.После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро из валютных резервов России. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в странах Евросоюза, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear. Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что в период с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных в виде доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву новый кредит, обеспечив его этими активами, отметив, что Украина начнет его погашение только после того, как Россия выплатит "репарации". В Москве неоднократно называли подобные действия воровством. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах. В качестве ответа Москва ввела зеркальные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", и их можно вывести только с позволения правительственной комиссии.
Депутат ЕП Шуленбург: Украине нужно понять, что Россия не проиграет войну
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства намерены присвоить заблокированные российские активы, рассчитывая, что Россия потерпит поражение в конфликте, но этого не случится, и Украине это важно осознать, заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.
"В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять", — отметил депутат ЕП.
Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активную деятельность в зоне спецоперации. В течение последних суток российские войска нанесли массовые удары по объектам украинской оборонной промышленности и местам временного базирования ВСУ. Потери украинской армии в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1460 человек.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро из валютных резервов России. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в странах Евросоюза, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что в период с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных в виде доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву новый кредит, обеспечив его этими активами, отметив, что Украина начнет его погашение только после того, как Россия выплатит "репарации".
В Москве неоднократно называли подобные действия воровством. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах. В качестве ответа Москва ввела зеркальные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", и их можно вывести только с позволения правительственной комиссии.
