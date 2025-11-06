Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия - 06.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251106/tramp-864277518.html
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:50+0300
2025-11-06T03:50+0300
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, в этот раз снабдив его видео. Оригинальный пост президент США опубликовал в конце октября – в нем он проинформировал о "немедленном" начале испытаний. В четверг Трамп еще раз повторил то же самое заявление - практически дословно. Но в этот раз снабдил его видео, в котором зачитывает свой же пост недельной давности. Нашлось место даже для типичной для постов Трампа приписке "благодарю за внимание к этом вопросу". "Россия занимает второе место, а Китай - третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", – произнес американский лидер, тем самым повторив уже написанное им ранее. Такие же видео он прикрепил к своим постам по ряду других тем. Причина таких действий не объясняется. Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:50 06.11.2025
 
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия

Трамп заявил о намерении проводить испытания ядерного оружия на равных

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, в этот раз снабдив его видео.
Оригинальный пост президент США опубликовал в конце октября – в нем он проинформировал о "немедленном" начале испытаний.
В четверг Трамп еще раз повторил то же самое заявление - практически дословно. Но в этот раз снабдил его видео, в котором зачитывает свой же пост недельной давности. Нашлось место даже для типичной для постов Трампа приписке "благодарю за внимание к этом вопросу".
"Россия занимает второе место, а Китай - третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", – произнес американский лидер, тем самым повторив уже написанное им ранее.
Такие же видео он прикрепил к своим постам по ряду других тем. Причина таких действий не объясняется.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
