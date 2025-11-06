https://1prime.ru/20251106/tramp-864277518.html
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия - 06.11.2025, ПРАЙМ
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:50+0300
2025-11-06T03:50+0300
2025-11-06T03:50+0300
общество
сша
рф
китай
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277518.jpg?1762390236
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, в этот раз снабдив его видео.
Оригинальный пост президент США опубликовал в конце октября – в нем он проинформировал о "немедленном" начале испытаний.
В четверг Трамп еще раз повторил то же самое заявление - практически дословно. Но в этот раз снабдил его видео, в котором зачитывает свой же пост недельной давности. Нашлось место даже для типичной для постов Трампа приписке "благодарю за внимание к этом вопросу".
"Россия занимает второе место, а Китай - третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", – произнес американский лидер, тем самым повторив уже написанное им ранее.
Такие же видео он прикрепил к своим постам по ряду других тем. Причина таких действий не объясняется.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
сша
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, рф, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, совбез
Общество , США, РФ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совбез
Трамп снова опубликовал заявление об испытаниях ядерного оружия
Трамп заявил о намерении проводить испытания ядерного оружия на равных
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в соцсети TruthSocial свое же заявление о намерении проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, в этот раз снабдив его видео.
Оригинальный пост президент США опубликовал в конце октября – в нем он проинформировал о "немедленном" начале испытаний.
В четверг Трамп еще раз повторил то же самое заявление - практически дословно. Но в этот раз снабдил его видео, в котором зачитывает свой же пост недельной давности. Нашлось место даже для типичной для постов Трампа приписке "благодарю за внимание к этом вопросу".
"Россия занимает второе место, а Китай - третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", – произнес американский лидер, тем самым повторив уже написанное им ранее.
Такие же видео он прикрепил к своим постам по ряду других тем. Причина таких действий не объясняется.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.