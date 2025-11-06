https://1prime.ru/20251106/tsian-864278240.html

"Циане": объем просроченной ипотеки в России вырос в два раза за год

2025-11-06T05:18+0300

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России вырос на 22% за третий квартал и в два раза за год и достиг почти 177 миллиардов рублей, подсчитали в "Циане" на основе данных Банка России. "В конце третьего квартала 2025 года суммарный объем просроченной задолженности по ипотеке в РФ достиг 176,7 миллиарда рублей. За квартал показатель вырос на 22%, за год – в два раза. Доля просрочки в общем объеме задолженности увеличилась до 0,89%. Это максимальный показатель с 2019 года. На первичном рынке доля просрочки уже достигла рекордного значения (0,38%) за все время мониторинга (с 2019 года), на вторичном рынке – превысила 1% и близка к максимумам (1,02%)", – рассказали РИА Недвижимость в компании. Как отметили в "Циане", стремительный рост объема и доли просроченной задолженности фиксируется с осени 2024 года. На это, по мнению аналитиков сервиса, повлияли ужесточение ипотечных условий и замедление роста доходов населения. В лидерах по доле плохих кредитов с показателями от 1,1 до 11% – все республики Кавказа, от Адыгеи до Дагестана, а также Тува, Хакасия, Краснодарский край и Тамбовская область. Топ регионов по доле просрочки остается стабильным. Ингушетия и Тыва лидируют и по темпам увеличения доли просроченной задолженности – за квартал показатель в этих регионах вырос на 1 процентный пункт, рассказали в компании. Наиболее благоприятная ситуация – в Ненецком автономном округе, Бурятии и Архангельской области – доля просрочки лишь 0,2-0,4%. Среди локаций с большими объемами задолженности, но с минимальной просрочкой – Якутия, Хабаровский и Приморский края, в которых действует программа Дальневосточной ипотеки, а также Нижегородская область, привели данные в "Циане". Наоборот, среди регионов с большими объемами задолженности и с максимальной просрочкой аналитики компании выделили Краснодарский край и Московскую, а также Челябинскую и Самарскую области. Всего в России в третьем квартале было выдано 250,4 тысячи ипотек – на 27% больше, чем во втором квартале. Количество выданных ипотек увеличилось во всех регионах (на 8-55%), кроме Тувы (-12%). Особенно сильный рост в Якутии, Мордовии, Ульяновской, Тамбовской и Мурманской областях. Выдачи на вторичном рынке увеличились за квартал на 30%, на рынке новостроек – на 26%, в ИЖС – на 22%, добавили в компании.

2025

