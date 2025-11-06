Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ужасное положение". В США высказались о вероятности свержения Зеленского - 06.11.2025
Спецоперация на Украине
"Ужасное положение". В США высказались о вероятности свержения Зеленского
Тайная полиция Украины лишила граждан возможности свергнуть Владимира Зеленского, из-за чего России и приходится вести боевые действия, заявил экс-советник... | 06.11.2025
2025-11-06
2025-11-06T05:56+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
сша
дуглас макгрегор
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Тайная полиция Украины лишила граждан возможности свергнуть Владимира Зеленского, из-за чего России и приходится вести боевые действия, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей. &lt;…&gt; Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать", — заявил аналитик.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать за границы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника главы киевского режима, отметил, что из-за значительных потерь ВСУ начали призывать граждан с усредненным возрастом 43 года. В интернете широко распространились видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию, где сотрудники украинских военкоматов, применяя физическую силу и иногда избивая, забирают мужчин в микроавтобусы и отвозят в неизвестном направлении.
украина
сша
украина, владимир зеленский, всу, сша, дуглас макгрегор
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, США, Дуглас Макгрегор
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Тайная полиция Украины лишила граждан возможности свергнуть Владимира Зеленского, из-за чего России и приходится вести боевые действия, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей. <…> Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать", — заявил аналитик.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать за границы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника главы киевского режима, отметил, что из-за значительных потерь ВСУ начали призывать граждан с усредненным возрастом 43 года.
В интернете широко распространились видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию, где сотрудники украинских военкоматов, применяя физическую силу и иногда избивая, забирают мужчин в микроавтобусы и отвозят в неизвестном направлении.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУСШАДуглас Макгрегор
 
 
Заголовок открываемого материала