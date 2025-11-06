https://1prime.ru/20251106/ukraina-864279030.html

"Ужасное положение". В США высказались о вероятности свержения Зеленского

"Ужасное положение". В США высказались о вероятности свержения Зеленского - 06.11.2025, ПРАЙМ

"Ужасное положение". В США высказались о вероятности свержения Зеленского

Тайная полиция Украины лишила граждан возможности свергнуть Владимира Зеленского, из-за чего России и приходится вести боевые действия, заявил экс-советник... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T05:56+0300

2025-11-06T05:56+0300

2025-11-06T05:56+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

всу

сша

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Тайная полиция Украины лишила граждан возможности свергнуть Владимира Зеленского, из-за чего России и приходится вести боевые действия, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей. <…> Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать", — заявил аналитик.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать за границы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника главы киевского режима, отметил, что из-за значительных потерь ВСУ начали призывать граждан с усредненным возрастом 43 года. В интернете широко распространились видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию, где сотрудники украинских военкоматов, применяя физическую силу и иногда избивая, забирают мужчин в микроавтобусы и отвозят в неизвестном направлении.

https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864242823.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, сша, дуглас макгрегор