"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон удивил журналиста
Журналист Боуз: у простых граждан Украины нет шансов на спасение от мобилизации
© AFP / Khalil MazraawiПосланник доброй воли ООН Анджелина Джоли
Посланник доброй воли ООН Анджелина Джоли. Архивное фото
© AFP / Khalil Mazraawi
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Обычные граждане Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку николаевского ТЦК похитить сопровождавшего Анджелину Джоли водителя.
"Охранника Анджелины Джоли похитили, чтобы бандиты Зеленского в Николаеве отправили его на фронт. Послу ООН и актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы добиться его освобождения. Тем временем у обычных жертв нет никаких шансов на спасение", — отметил он.
В среду в украинских медиа появилась информация о том, что голливудская звезда Анджелина Джоли посетила город Херсон, контролируемый ВСУ, с гуманитарной целью. Позже стало известно, что она была вынуждена лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Уточняется, что мужчина работал водителем в группе сопровождения Джоли.
Военкомат в Николаеве подтвердил, что похищенный украинец был мобилизован, утверждая, что он был резервистом.
После начала конфликта на Украине руководство в Киеве объявило всеобщую мобилизацию и ограничило выезд мужчин из страны. Часто мобилизационные мероприятия проводятся насильственным способом. В интернете широко распространены видео, где видно, как сотрудники украинских военкоматов грубо усаживают мужчин в микроавтобусы, применяя силу и избивая их.