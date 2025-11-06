https://1prime.ru/20251106/ukraina-864289112.html

"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон удивил журналиста

"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон удивил журналиста - 06.11.2025, ПРАЙМ

"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон удивил журналиста

Обычные граждане Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T15:20+0300

2025-11-06T15:20+0300

2025-11-06T15:20+0300

спецоперация на украине

херсон

украина

киев

оон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/76493/96/764939644_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_76e24f62b1bb55b7c00a539ff627251b.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Обычные граждане Украины обречены проиграть в борьбе против мобилизации, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя попытку николаевского ТЦК похитить сопровождавшего Анджелину Джоли водителя."Охранника Анджелины Джоли похитили, чтобы бандиты Зеленского в Николаеве отправили его на фронт. Послу ООН и актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы добиться его освобождения. Тем временем у обычных жертв нет никаких шансов на спасение", — отметил он. В среду в украинских медиа появилась информация о том, что голливудская звезда Анджелина Джоли посетила город Херсон, контролируемый ВСУ, с гуманитарной целью. Позже стало известно, что она была вынуждена лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Уточняется, что мужчина работал водителем в группе сопровождения Джоли. Военкомат в Николаеве подтвердил, что похищенный украинец был мобилизован, утверждая, что он был резервистом. После начала конфликта на Украине руководство в Киеве объявило всеобщую мобилизацию и ограничило выезд мужчин из страны. Часто мобилизационные мероприятия проводятся насильственным способом. В интернете широко распространены видео, где видно, как сотрудники украинских военкоматов грубо усаживают мужчин в микроавтобусы, применяя силу и избивая их.

https://1prime.ru/20251106/ukraina-864279030.html

https://1prime.ru/20251106/svo-864277690.html

херсон

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсон, украина, киев, оон, всу