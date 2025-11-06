https://1prime.ru/20251106/ukraina-864296252.html

"Сейчас же!" Во Франции выступили с дерзким призывом по Украине

"Сейчас же!" Во Франции выступили с дерзким призывом по Украине - 06.11.2025, ПРАЙМ

"Сейчас же!" Во Франции выступили с дерзким призывом по Украине

Лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал Европу прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T17:48+0300

2025-11-06T17:48+0300

2025-11-06T17:48+0300

спецоперация на украине

украина

киев

франция

сергей лавров

ес

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал Европу прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике."И это в то время, когда во Франции вводят меры жесткой экономии из-за якобы нехватки денег. Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!" — написал он. ЕС 4 ноября через инструмент Ukraine Facility предоставил Украине дополнительную помощь в размере 1,8 миллиарда евро, что увеличило общий объем помощи, оказанной Киеву с 2022 года, до приблизительно 180 миллиардов евро, как указано в заявлении Совета ЕС. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, с февраля 2022 года поддержка, оказанная Украине, составила около 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда евро военной помощи. Российская сторона утверждает, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. В Кремле подчеркивали, что снабжение Киев оружием западными странами затрудняет переговорный процесс и приведет к негативным последствиям.

https://1prime.ru/20251106/panika-864295937.html

https://1prime.ru/20251106/ukraina-864294625.html

украина

киев

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, франция, сергей лавров, ес, нато, мид рф