Лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал Европу прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике. | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал Европу прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике."И это в то время, когда во Франции вводят меры жесткой экономии из-за якобы нехватки денег. Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!" — написал он. ЕС 4 ноября через инструмент Ukraine Facility предоставил Украине дополнительную помощь в размере 1,8 миллиарда евро, что увеличило общий объем помощи, оказанной Киеву с 2022 года, до приблизительно 180 миллиардов евро, как указано в заявлении Совета ЕС. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, с февраля 2022 года поддержка, оказанная Украине, составила около 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда евро военной помощи. Российская сторона утверждает, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. В Кремле подчеркивали, что снабжение Киев оружием западными странами затрудняет переговорный процесс и приведет к негативным последствиям.
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
Лидер французской партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х
призвал Европу прекратить финансировать Украину в ущерб своей экономике.
"И это в то время, когда во Франции вводят меры жесткой экономии из-за якобы нехватки денег. Хватит! Больше ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!" — написал он.
ЕС 4 ноября через инструмент Ukraine Facility предоставил Украине дополнительную помощь в размере 1,8 миллиарда евро, что увеличило общий объем помощи, оказанной Киеву с 2022 года, до приблизительно 180 миллиардов евро, как указано в заявлении Совета ЕС.
По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, с февраля 2022 года поддержка, оказанная Украине, составила около 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда евро военной помощи.
Российская сторона утверждает, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. В Кремле подчеркивали, что снабжение Киев оружием западными странами затрудняет переговорный процесс и приведет к негативным последствиям.
