https://1prime.ru/20251106/ukraina-864300920.html
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения - 06.11.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения
Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T21:18+0300
2025-11-06T21:18+0300
2025-11-06T21:18+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
общество
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863538779_0:83:1827:1111_1920x0_80_0_0_8965b687dcca49497e78b9ad3215802c.jpg
МАЙАМИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения. "Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
https://1prime.ru/20251106/ssha-864300634.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863538779_118:0:1709:1193_1920x0_80_0_0_02b9ea9e292402693dc78641c249a131.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Общество , США, В мире
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения
Уиткофф: США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта
МАЙАМИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения.
"Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф