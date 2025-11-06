Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения - 06.11.2025
Спецоперация на Украине
Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения
МАЙАМИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения. "Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
21:18 06.11.2025
 
© РИА Новости . POOL
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МАЙАМИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения.
"Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
