Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения

Уиткофф назвал украинский конфликт одним из самых важных для разрешения

2025-11-06T21:18+0300

МАЙАМИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения. "Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.

