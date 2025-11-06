https://1prime.ru/20251106/volja-864279914.html

Эксперт: Турции нужна политическая воля, чтобы противостоять санкциям США

АНКАРА, 6 ноя – ПРАЙМ. Турции необходима сильная политическая воля, чтобы противостоять санкционному давлению США, связанному с энергетическим сотрудничеством с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экономист, заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Крупный турецкий поставщик дизельного топлива Guzel Enerji повысил оптовые цены, сославшись на санкции министерства финансов США против компаний "Лукойл" и "Роснефть", передавало во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники. "Энергоресурсы — крупнейшая статья турецкого импорта. В первую очередь речь идёт о природном газе и нефти. Турция имеет серьёзных соседей, способных обеспечить её этими ресурсами, — это Россия и Иран", — отметил Топкурулу. Он подчеркнул, что в течение многих лет Анкара не может импортировать топливо из Ирана из-за американских санкций. "Если бы Турция сумела выстроить отношения с соседями, невзирая на давление США, она могла бы легко и по более низким ценам покрыть собственные энергетические потребности. Более того, страна получила бы значительные доходы от экспорта, поставляя продукцию на иранский рынок", — добавил политик. По словам представителя партии "Родина", подобные шаги требуют твёрдой политической решимости, которой, по его мнению, сегодня обладает лишь их политическая сила. "Турции нужна сильная политическая воля, а такая воля есть только у партии "Родина", — заявил Топкурулу. Экономист также отметил, что влияние США в регионе Ближнего Востока снижается, однако последствия их политики продолжают ощущаться. "Соединённые Штаты находятся в процессе ухода, но, как и любая великая держава, уходя, они оставляют после себя разрушительные последствия. На протяжении многих лет США вводили санкции против Ирана, но не добились успеха. Иранский народ продолжает сопротивляться и с умом отвечает на атаки, проявляя стойкость и решимость", — подчеркнул он. Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок поставщиков. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

