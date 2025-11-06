https://1prime.ru/20251106/yuan-864282420.html

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,43 рубля

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга повышается до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,43 рубля.

