Курс юаня в начале торгов вырос до 11,43 рубля
2025-11-06T10:10+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга повышается до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,43 рубля.
