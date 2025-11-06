Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864275663.html
На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины
На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины - 06.11.2025, ПРАЙМ
На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины
Киевская власть, не скрываясь, совершает преступления против гражданского населения Украины, утверждается в материале Strategic Culture. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T01:19+0300
2025-11-06T01:20+0300
спецоперация на украине
украина
киев
всу
запад
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Киевская власть, не скрываясь, совершает преступления против гражданского населения Украины, утверждается в материале Strategic Culture."Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности", — говорится в статье.Отмечается, что по мере того, как ВС России продвигаются вглубь украинской территории и берут под контроль все больше городов и сел киевские власти в массовом порядке перемещают украинское население в подконтрольные им районы тылы."Этому нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости или из-за разумной заботы о безопасности гражданского населения. Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц. Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер", — утверждает Strategic Culture.Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активно действовать в зоне спецоперации. За последние сутки российские войска нанесли мощные удары по объектам украинского ВПК и местам временного размещения украинских военных. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях СВО порядка 1460 военнослужащих.
https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864235230.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, всу, запад, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ВСУ, ЗАПАД, ВС РФ
01:19 06.11.2025 (обновлено: 01:20 06.11.2025)
 
На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины

SC: киевский режим совершает преступления против населения Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Киевская власть, не скрываясь, совершает преступления против гражданского населения Украины, утверждается в материале Strategic Culture.
"Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности", — говорится в статье.
Отмечается, что по мере того, как ВС России продвигаются вглубь украинской территории и берут под контроль все больше городов и сел киевские власти в массовом порядке перемещают украинское население в подконтрольные им районы тылы.
"Этому нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости или из-за разумной заботы о безопасности гражданского населения. Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц. Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер", — утверждает Strategic Culture.
Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активно действовать в зоне спецоперации. За последние сутки российские войска нанесли мощные удары по объектам украинского ВПК и местам временного размещения украинских военных. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях СВО порядка 1460 военнослужащих.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
В Европе поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 08:55
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВСУЗАПАДВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала