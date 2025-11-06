https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864275663.html

На Западе обвинили Зеленского в преступлениях против Украины

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Киевская власть, не скрываясь, совершает преступления против гражданского населения Украины, утверждается в материале Strategic Culture."Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности", — говорится в статье.Отмечается, что по мере того, как ВС России продвигаются вглубь украинской территории и берут под контроль все больше городов и сел киевские власти в массовом порядке перемещают украинское население в подконтрольные им районы тылы."Этому нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости или из-за разумной заботы о безопасности гражданского населения. Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц. Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер", — утверждает Strategic Culture.Согласно данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают активно действовать в зоне спецоперации. За последние сутки российские войска нанесли мощные удары по объектам украинского ВПК и местам временного размещения украинских военных. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях СВО порядка 1460 военнослужащих.

