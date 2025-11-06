Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пузыри скоро лопнут". Мировые державы копят то, что дороже денег - 06.11.2025
"Пузыри скоро лопнут". Мировые державы копят то, что дороже денег
Центробанки продолжают скупать золото, его доля в резервах растет. Финансовую систему ждут большие изменения, предупреждают аналитики. На что рассчитывают... | 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Центробанки продолжают скупать золото, его доля в резервах растет. Финансовую систему ждут большие изменения, предупреждают аналитики. На что рассчитывают регуляторы — в материале "Прайм".РекордТридцать девять тонн — столько купили центробанки разных стран драгметалла в сентябре, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Это максимум в текущем году, на 80% больше, чем месяцем ранее. Причем Бразилия приобрела сразу 15 тонн.Казахстан и Гватемала — восемь и шесть тонн соответственно. Россия — три, Турция и Чехия — про две, Китай и Гана — по одной. Продавал золото только ЦБ Узбекистана — четыре тонны.Всего с января — 200 тонн. В тот же период 2024-го было 215. По закупкам лидируют Польша (67 тонн), Казахстан (40) и Азербайджан (38).Зачем регуляторам золотоГлавная причина — замена валютным активам в условии возможных санкций, геополитической нестабильности и прочих внешних рисков. Заморозка российских резервов наглядно показала, насколько ненадежно сейчас вкладываться в валюту и тем более хранить ее на Западе.Масла в огонь подлили проблемы американской экономики. Гигантский внешний долг, приближающийся к 40 триллионам долларов, требует более триллиона в год только на погашение процентов. И это на фоне роста бюджетного дефицита, внутренних противоречий и очередной приостановки работы правительства.Регуляторы поневоле задумываются: а стоит ли вообще вкладываться в страну, которая не факт, что собирается возвращать долги?"Эксперты называют такую стратегию "золотым щитом" для национальной экономики, — поясняет преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослав Кабаков.Утрата стабильностиДрагметалл сегодня стал настоящим активом-убежищем, способным сберечь госкубышку в эпоху валютной нестабильности. И подорожал за десять месяцев на 50% — небывалые темпы. В данный момент котировки просели ниже четырех тысяч долларов за унцию, но аналитики ожидают нового рывка. Так, по прогнозу Goldman Sachs, четыре с половиной — пять мы увидим уже к середине 2026-го. А к концу десятилетия и десять тысяч возможны."И это трудно объяснить привычными рыночными механизмами. Парадокс в том, что привычная корреляция между ценами на золото и реальной доходностью казначейских облигаций США, действовавшая десятилетиями, перестала работать. У нынешнего ралли иные корни — от увлечения тарифными войнами до снижения ставки ФРС", —отмечает Кабаков.Именно утрата доверия к глобальной финансовой системе и опасения возможного обесценивания активов послужили настоящем драйвером роста, добавляет он. Хотя пока мировые валюты стабильны, а доходность госбумаг высока, инвесторы стремятся от них избавиться.Конец "мыльных пузырей"Осознание того, что ни одна гавань больше не может считаться по-настоящему тихой, усиливает привлекательность золота.По мнению аналитика рынка драгметаллов и драгкамней Дмитрия Назаркина, сдвиг интереса инвесторов к реальным активам знаменует завершение цикла "мыльных пузырей" как объектов для вложения средств. Такие пузыри не генерируют прибыль сами, а растут лишь за счет привлечения новых игроков. Но принцип финансовой пирамиды во все времена один: рано или поздно она рушится.В эпоху экономической и геополитической нестабильности пузыри лопаются быстрее. На поверхности остаются реальные активы, которые не только не дешевеют, но и приносят прибыль. И золото как раз из таких, констатирует аналитик.Две стороны медалиМногие уверены: действующая финансовая система нуждается в пересмотре. И этот процесс уже идет — страны все чаще торгуют в национальных денежных единицах, появляются региональные валюты, обсуждается создание валютных союзов.Это касается и "цифры". Центробанки уже выпускают собственные электронные деньги. Переход к таким платежным средствам – дело недолгое. Все шире распространяются криптовалюты, вообще не зависимые от государства."На фоне технологической трансформации повышается интерес к цифровым активам и стейблкоинам как к цифровому аналогу золота — инструменту сохранения стоимости вне традиционной банковской системы", — подчеркивает управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.По его мнению, рост капитализации крипторынка и развитие проектов цифровых валют центральных банков (CBDC) связаны с желанием обеспечить независимость транзакционным расчетам. А рекордный спрос на золото — свидетельство глобального системного сдвига в управлении резервами."Золото и крипта — две стороны одного процесса, стремления к финансовому суверенитету и диверсификации от доминирующих валют. При этом драгметалл служит физическим защитным якорем, а цифровые активы, скорее, экспериментальной инфраструктурой будущего", — рассуждает Целищев.Конечно, мировая финансовая архитектура по-прежнему опирается на долларовую ликвидность, развитую инфраструктуру расчетов и глубину долговых рынков. Система эволюционирует, не подвергаясь революционному разрушению, поэтому и усиливается роль золота.Вера в вечные ценностиНа октябрь доля золота в международных резервах России — 39%, что соответствует стратегии защиты от валютных и контрагентских рисков.Такие действия вполне обоснованны, уверен Дмитрий Целищев. Для отечественной экономики по-прежнему высоки риски базовых шоков — возможная рецессия, новые санкции, локализация производств и высокая стоимость перестройки экспортной логистики. Все это делает "золотую подушку" естественным страховым активом в эпоху перемен.
07:07 06.11.2025
 
"Пузыри скоро лопнут". Мировые державы копят то, что дороже денег

Назаркин: интерес инвесторов смещается от "мыльных пузырей" к золоту

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Центробанки продолжают скупать золото, его доля в резервах растет. Финансовую систему ждут большие изменения, предупреждают аналитики. На что рассчитывают регуляторы — в материале "Прайм".

Рекорд

Тридцать девять тонн — столько купили центробанки разных стран драгметалла в сентябре, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Это максимум в текущем году, на 80% больше, чем месяцем ранее. Причем Бразилия приобрела сразу 15 тонн.
Казахстан и Гватемала — восемь и шесть тонн соответственно. Россия — три, Турция и Чехия — про две, Китай и Гана — по одной. Продавал золото только ЦБ Узбекистана — четыре тонны.
Всего с января — 200 тонн. В тот же период 2024-го было 215. По закупкам лидируют Польша (67 тонн), Казахстан (40) и Азербайджан (38).

Зачем регуляторам золото

Главная причина — замена валютным активам в условии возможных санкций, геополитической нестабильности и прочих внешних рисков. Заморозка российских резервов наглядно показала, насколько ненадежно сейчас вкладываться в валюту и тем более хранить ее на Западе.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Центробанки в сентябре купили максимальное количество золота с начала года
Вчера, 12:10
Масла в огонь подлили проблемы американской экономики. Гигантский внешний долг, приближающийся к 40 триллионам долларов, требует более триллиона в год только на погашение процентов. И это на фоне роста бюджетного дефицита, внутренних противоречий и очередной приостановки работы правительства.
Регуляторы поневоле задумываются: а стоит ли вообще вкладываться в страну, которая не факт, что собирается возвращать долги?
"Эксперты называют такую стратегию "золотым щитом" для национальной экономики, — поясняет преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослав Кабаков.

Утрата стабильности

Драгметалл сегодня стал настоящим активом-убежищем, способным сберечь госкубышку в эпоху валютной нестабильности. И подорожал за десять месяцев на 50% — небывалые темпы. В данный момент котировки просели ниже четырех тысяч долларов за унцию, но аналитики ожидают нового рывка. Так, по прогнозу Goldman Sachs, четыре с половиной — пять мы увидим уже к середине 2026-го. А к концу десятилетия и десять тысяч возможны.
"И это трудно объяснить привычными рыночными механизмами. Парадокс в том, что привычная корреляция между ценами на золото и реальной доходностью казначейских облигаций США, действовавшая десятилетиями, перестала работать. У нынешнего ралли иные корни — от увлечения тарифными войнами до снижения ставки ФРС", —отмечает Кабаков.
Именно утрата доверия к глобальной финансовой системе и опасения возможного обесценивания активов послужили настоящем драйвером роста, добавляет он. Хотя пока мировые валюты стабильны, а доходность госбумаг высока, инвесторы стремятся от них избавиться.

Конец "мыльных пузырей"

Осознание того, что ни одна гавань больше не может считаться по-настоящему тихой, усиливает привлекательность золота.
По мнению аналитика рынка драгметаллов и драгкамней Дмитрия Назаркина, сдвиг интереса инвесторов к реальным активам знаменует завершение цикла "мыльных пузырей" как объектов для вложения средств. Такие пузыри не генерируют прибыль сами, а растут лишь за счет привлечения новых игроков. Но принцип финансовой пирамиды во все времена один: рано или поздно она рушится.
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Золото врать не будет". К чему готовят мировую финансовую систему
2 ноября, 07:07
В эпоху экономической и геополитической нестабильности пузыри лопаются быстрее. На поверхности остаются реальные активы, которые не только не дешевеют, но и приносят прибыль. И золото как раз из таких, констатирует аналитик.

Две стороны медали

Многие уверены: действующая финансовая система нуждается в пересмотре. И этот процесс уже идет — страны все чаще торгуют в национальных денежных единицах, появляются региональные валюты, обсуждается создание валютных союзов.
Это касается и "цифры". Центробанки уже выпускают собственные электронные деньги. Переход к таким платежным средствам – дело недолгое. Все шире распространяются криптовалюты, вообще не зависимые от государства.
"На фоне технологической трансформации повышается интерес к цифровым активам и стейблкоинам как к цифровому аналогу золота — инструменту сохранения стоимости вне традиционной банковской системы", — подчеркивает управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
По его мнению, рост капитализации крипторынка и развитие проектов цифровых валют центральных банков (CBDC) связаны с желанием обеспечить независимость транзакционным расчетам. А рекордный спрос на золото — свидетельство глобального системного сдвига в управлении резервами.
"Золото и крипта — две стороны одного процесса, стремления к финансовому суверенитету и диверсификации от доминирующих валют. При этом драгметалл служит физическим защитным якорем, а цифровые активы, скорее, экспериментальной инфраструктурой будущего", — рассуждает Целищев.
Конечно, мировая финансовая архитектура по-прежнему опирается на долларовую ликвидность, развитую инфраструктуру расчетов и глубину долговых рынков. Система эволюционирует, не подвергаясь революционному разрушению, поэтому и усиливается роль золота.

Вера в вечные ценности

На октябрь доля золота в международных резервах России — 39%, что соответствует стратегии защиты от валютных и контрагентских рисков.
Такие действия вполне обоснованны, уверен Дмитрий Целищев. Для отечественной экономики по-прежнему высоки риски базовых шоков — возможная рецессия, новые санкции, локализация производств и высокая стоимость перестройки экспортной логистики. Все это делает "золотую подушку" естественным страховым активом в эпоху перемен.
 
