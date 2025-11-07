https://1prime.ru/20251107/aktsii-864312871.html

Российский рынок акций перешел к росту

2025-11-07T11:39+0300

2025-11-07T11:39+0300

2025-11-07T11:39+0300

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после утреннего снижения перешел к повышению и в основную торговую сессию пятницы прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск повышался на 0,81%, до 2 563,17 пункта, а с утра индикатор максимально снижался до 2 525,46 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+2,5%), "Газпрома" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), "Новатэка" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Лукойла" (-2,5%). Индекс Мосбиржи в пятницу удержит позиции в диапазоне 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии рынок может сместиться к нижней границе диапазона на фоне сохранения давления на акции со стороны геополитического фактора. Хуже рынка торгуются акции "Лукойла", на фоне отзыва предложения Gunvor о выкупе международных активов российской компании", - добавляет он. Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.

