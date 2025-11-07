Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/aktsii-864312871.html
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 07.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций после утреннего снижения перешел к повышению и в основную торговую сессию пятницы прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T11:39+0300
2025-11-07T11:39+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
богдан зварич
лукойл
мосбиржа
gunvor
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после утреннего снижения перешел к повышению и в основную торговую сессию пятницы прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск повышался на 0,81%, до 2 563,17 пункта, а с утра индикатор максимально снижался до 2 525,46 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+2,5%), "Газпрома" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), "Новатэка" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Лукойла" (-2,5%). Индекс Мосбиржи в пятницу удержит позиции в диапазоне 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии рынок может сместиться к нижней границе диапазона на фоне сохранения давления на акции со стороны геополитического фактора. Хуже рынка торгуются акции "Лукойла", на фоне отзыва предложения Gunvor о выкупе международных активов российской компании", - добавляет он. Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.
https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_d2912711c9dfb9e677a6f87081330db4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, богдан зварич, лукойл, мосбиржа, gunvor
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Богдан Зварич, Лукойл, Мосбиржа, Gunvor
11:39 07.11.2025
 
Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций в основную торговую сессию прибавил 0,8 процента

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после утреннего снижения перешел к повышению и в основную торговую сессию пятницы прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск повышался на 0,81%, до 2 563,17 пункта, а с утра индикатор максимально снижался до 2 525,46 пункта.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Стоимость золота растет в пятницу утром
08:27
В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+2,5%), "Газпрома" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), "Новатэка" (+1,9%). Дешевеют бумаги "Лукойла" (-2,5%).
Индекс Мосбиржи в пятницу удержит позиции в диапазоне 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом в ходе сессии рынок может сместиться к нижней границе диапазона на фоне сохранения давления на акции со стороны геополитического фактора. Хуже рынка торгуются акции "Лукойла", на фоне отзыва предложения Gunvor о выкупе международных активов российской компании", - добавляет он.
Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАБогдан ЗваричЛукойлМосбиржаGunvor
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала