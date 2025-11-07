Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет днем в пятницу - 07.11.2025
Российский рынок акций растет днем в пятницу
экономика
рынок
торги
украина
елена кожухова
лукойл
мосбиржа
газпром
рынок, торги, украина, елена кожухова, лукойл, мосбиржа, газпром
Экономика, Рынок, Торги, УКРАИНА, Елена Кожухова, Лукойл, Мосбиржа, Газпром
15:38 07.11.2025
 
Российский рынок акций растет днем в пятницу

Российский рынок акций растет, приближаясь к локальному уровню сопротивления

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Котировки фондового и валютного рынков
Котировки фондового и валютного рынков
Котировки фондового и валютного рынков. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост, приближаясь к локальному уровню сопротивления, в последний рабочий день праздничной сокращенной недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,9%, до 2 565,6 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,96%, до 63,99 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи приближается к локальному уровню сопротивления, который сформировался около 2575 пунктов, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Стоимость золота растет в пятницу утром
Стоимость золота растет в пятницу утром
08:27
Инвесторы будут отыгрывать геополитические новости, а также цифры по недельной инфляции от Росстата, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть продолжают движение в узком диапазоне торгов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах роста - акции ОВК (+2,85%), Московского кредитного банка (+2,72%), "Аэрофлота" (+2,62%), "Газпрома" (+2,48%) и "Газпром нефти" (+2,39%).
"Лукойл" снижается, теряя 2,81% капитализации, из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов, рассказал Калачев.
"Ключевой новостью дня стало заявление Минфина США о том, что компании Gunvor не будет выдана лицензия на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине продолжается. Это привело к отзыву предложения Gunvor о приобретении международных активов "Лукойла". Срыв сделки может затянуть процесс продажи активов и потенциально отсрочить выплату промежуточных дивидендов "Лукойла", - пояснил Иван Ефанов из "Цифра брокер".
Также в лидерах снижения - акции "Вуш Холдинга" (-1,59%), ОГК‑2 (-1,55%), "Абрау Дюрсо" (-0,88%) и ДВМП (-0,85%)
Если удастся пройти отметку в 2575 пунктов, возможно продолжение с выходом к 2600 пунктам, считает Калачев.
 
Экономика Рынок Торги УКРАИНА Елена Кожухова Лукойл Мосбиржа Газпром
 
 
