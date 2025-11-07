Российский рынок акций растет днем в пятницу

https://1prime.ru/20251107/aktsii-864316631.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост, приближаясь к локальному уровню сопротивления, в последний рабочий день праздничной сокращенной недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,9%, до 2 565,6 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,96%, до 63,99 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи приближается к локальному уровню сопротивления, который сформировался около 2575 пунктов, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". Инвесторы будут отыгрывать геополитические новости, а также цифры по недельной инфляции от Росстата, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть продолжают движение в узком диапазоне торгов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах роста - акции ОВК (+2,85%), Московского кредитного банка (+2,72%), "Аэрофлота" (+2,62%), "Газпрома" (+2,48%) и "Газпром нефти" (+2,39%). "Лукойл" снижается, теряя 2,81% капитализации, из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов, рассказал Калачев. "Ключевой новостью дня стало заявление Минфина США о том, что компании Gunvor не будет выдана лицензия на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине продолжается. Это привело к отзыву предложения Gunvor о приобретении международных активов "Лукойла". Срыв сделки может затянуть процесс продажи активов и потенциально отсрочить выплату промежуточных дивидендов "Лукойла", - пояснил Иван Ефанов из "Цифра брокер". Также в лидерах снижения - акции "Вуш Холдинга" (-1,59%), ОГК‑2 (-1,55%), "Абрау Дюрсо" (-0,88%) и ДВМП (-0,85%) Если удастся пройти отметку в 2575 пунктов, возможно продолжение с выходом к 2600 пунктам, считает Калачев.

