Российский авторынок поднялся на вторую строчку в рейтинге стран Европы - 07.11.2025, ПРАЙМ
Российский авторынок поднялся на вторую строчку в рейтинге стран Европы
2025-11-07T18:56+0300
2025-11-07T18:56+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей в октябре поднялся на вторую строчку среди европейских стран по числу реализованных за месяц машин - 165,7 тысячи, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В октябре российский авторынок оказался больше всех европейских стран, кроме Германии", - говорится в сообщении в Telegram-канале Целикова. Он отметил, что GlobalData Automotive обнародовала данные продаж по странам Западной Европы. Всего за прошедший месяц там было реализовано 964,3 тысячи легковых автомобилей, что на 4,3% больше октября пошлого года. "Российский рынок в октябре смотрелся очень достойно, поднявшись на вторую позицию: Германия 250,1 тысячи (+8%), Россия 165,7 тысячи (-3%), Великобритания 144,9 тысячи (+1%)", - добавил он.
18:56 07.11.2025
 
Российский авторынок поднялся на вторую строчку в рейтинге стран Европы

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей в октябре поднялся на вторую строчку среди европейских стран по числу реализованных за месяц машин - 165,7 тысячи, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В октябре российский авторынок оказался больше всех европейских стран, кроме Германии", - говорится в сообщении в Telegram-канале Целикова.
Он отметил, что GlobalData Automotive обнародовала данные продаж по странам Западной Европы. Всего за прошедший месяц там было реализовано 964,3 тысячи легковых автомобилей, что на 4,3% больше октября пошлого года.
"Российский рынок в октябре смотрелся очень достойно, поднявшись на вторую позицию: Германия 250,1 тысячи (+8%), Россия 165,7 тысячи (-3%), Великобритания 144,9 тысячи (+1%)", - добавил он.
