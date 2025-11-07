Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве - 07.11.2025
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. Ранее финские СМИ не сообщали о подаче заявлений на банкротство от других АЗС Teboil. "Работающая в Йоройнене в Северном Саво (на юго-востоке страны - ред.) автозаправочная станция Teboil подала заявление о банкротстве", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, владеющая заправкой компания Joroinen Etappi Oy работает с 1990 года, в прошлом году ее оборот составил 756 тысяч евро. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал Yle. Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве

Первая АЗС "дочки" "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о банкротстве

Лукойл. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
Ранее финские СМИ не сообщали о подаче заявлений на банкротство от других АЗС Teboil.
"Работающая в Йоройнене в Северном Саво (на юго-востоке страны - ред.) автозаправочная станция Teboil подала заявление о банкротстве", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, владеющая заправкой компания Joroinen Etappi Oy работает с 1990 года, в прошлом году ее оборот составил 756 тысяч евро.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал Yle.
Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
