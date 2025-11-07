https://1prime.ru/20251107/azs-864313940.html
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве - 07.11.2025, ПРАЙМ
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве
Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T12:12+0300
2025-11-07T12:12+0300
2025-11-07T12:12+0300
экономика
бизнес
финляндия
рф
запад
teboil
лукойл
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. Ранее финские СМИ не сообщали о подаче заявлений на банкротство от других АЗС Teboil. "Работающая в Йоройнене в Северном Саво (на юго-востоке страны - ред.) автозаправочная станция Teboil подала заявление о банкротстве", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, владеющая заправкой компания Joroinen Etappi Oy работает с 1990 года, в прошлом году ее оборот составил 756 тысяч евро. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал Yle. Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html
финляндия
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7a38094c4070e5ce17e5d4b674cd73b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финляндия, рф, запад, teboil, лукойл, минфин сша
Экономика, Бизнес, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, ЗАПАД, Teboil, Лукойл, Минфин США
Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве
Первая АЗС "дочки" "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о банкротстве
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
Ранее финские СМИ не сообщали о подаче заявлений на банкротство от других АЗС Teboil
.
"Работающая в Йоройнене в Северном Саво (на юго-востоке страны - ред.) автозаправочная станция Teboil подала заявление о банкротстве", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, владеющая заправкой компания Joroinen Etappi Oy работает с 1990 года, в прошлом году ее оборот составил 756 тысяч евро.
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла" Министерство финансов США
22 октября включило "Роснефть
", "Лукойл
" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии
Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал Yle.
Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste
22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла".
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.