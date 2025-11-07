https://1prime.ru/20251107/azs-864313940.html

Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве

Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве - 07.11.2025, ПРАЙМ

Первая АЗС дочки "Лукойла" в Финляндии подала заявление о банкротстве

Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T12:12+0300

2025-11-07T12:12+0300

2025-11-07T12:12+0300

экономика

бизнес

финляндия

рф

запад

teboil

лукойл

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. Ранее финские СМИ не сообщали о подаче заявлений на банкротство от других АЗС Teboil. "Работающая в Йоройнене в Северном Саво (на юго-востоке страны - ред.) автозаправочная станция Teboil подала заявление о банкротстве", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, владеющая заправкой компания Joroinen Etappi Oy работает с 1990 года, в прошлом году ее оборот составил 756 тысяч евро. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал Yle. Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html

финляндия

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финляндия, рф, запад, teboil, лукойл, минфин сша