Centrum Air открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Бухару
Centrum Air открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Бухару - 07.11.2025, ПРАЙМ
Centrum Air открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Бухару
Авиакомпания Centrum Air открыла прямые авиарейсы из Владивостока в узбекскую Бухару, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 07.11.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air открыла прямые авиарейсы из Владивостока в узбекскую Бухару, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Авиакомпания Centrum Air открыла прямые полеты из Международного аэропорта Владивосток в Бухару (Узбекистан). Первые пассажиры проходили предполетные процедуры в особой атмосфере торжественности. Авиакомпания подготовила для путешественников, следующих первым рейсом в Бухару, информацию о направлении и достопримечательностях древнего города Узбекистана", - говорится в сообщении.
В зимнем расписании Centrum Air планирует выполнять рейсы Владивосток – Бухара один раз в неделю, по четвергам, на Airbus A321neo. Общее время в пути составит порядка 7 часов.
Это второе направление, открытое компанией, из аэропорта Владивостока. С июня Centrum Air еженедельно выполняет регулярные рейсы в другой древний город Узбекистана Самарканд.
Бухара - административный центр Бухарской области Узбекистана. Это один из древнейших городов мира, через него проходила одна из дорог Великого шелкового пути.
