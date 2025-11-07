Эксперт оценил долгосрочный экспорт газа из России в Турцию

https://1prime.ru/20251107/ekspert-864308260.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Долгосрочный экспорт трубопроводного газа из России в Турцию составит от 10 до 23 миллиардов кубометров в год, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" – "Газпром экспортом" – с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку" истекает в 2025 году. "Долгосрочный российский трубопроводный экспорт в Турцию можно оценить в широком диапазоне 10-23 миллиардов кубометров в год", – сказал Белогорьев. По оценке эксперта, экспорт российского трубопроводного газа в Турцию в 2026-2027 годах останется на уровне около 20 миллиардов кубометров. В диапазоне 10-23 миллиардов кубометров показатель может находиться начиная с 2028 года. Он уточнил, что приводит такой прогноз без учета возможного реэкспорта Турцией российского газа в ЕС и на Балканы, а также, возможно, в Сирию – взамен текущим азербайджанским поставкам. У Турции есть ряд возможностей для замещения российского газа, например свободные мощности регазификационных терминалов - импорт в 2024 году составил лишь 12 миллиардов кубометров из возможных 45 миллиардов, отметил Белогорьев. Рассказал он и о перспективах роста собственной добычи газа в Турции - в планах властей довести ее до 15 миллиардов кубометров газа в год с порядка 3,5 миллиарда кубометров в 2025 году. "Их реалистичность все еще вызывает сомнения, но фактор внутренней добычи, которая до 2023 года не играла почти никакой роли, действительно, стремительно растет, ограничивая перспективную потребность в импорте газа", – сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что наличие возможности заместить российский газ совсем не равно наличию такого желания или тем более планов, поскольку это явно противоречило бы базовым принципам турецкой энергетической и внешнеэкономической политики. Российский газ в импортной "корзине" Турции "точно останется, хотя объемы поставок могут колебаться", уверен Белогорьев. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в этом году, как следует из сообщений компании, провел три рабочие встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром: в рамках Петербургского международного экономического форума в июне, Петербургского международного газового форума и Российской энергетической недели в октябре. Стороны обсуждали текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.

