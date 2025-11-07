https://1prime.ru/20251107/es-864325434.html

В Финляндии сделали неожиданное предложение по России

МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами ЕС."Ограничения на выдачу виз для граждан России – яркий пример бессилия ЕС. Эти меры разработаны недальновидными людьми. Европе необходимо упростить визовую процедуру, чтобы граждане ЕС и России могли свободно путешествовать", – написал он.Политик подчеркнул, что Финляндия, в частности, теряет до миллиона евро прибыли из-за ограничений в сфере туризма, введенных Евросоюзом в отношении России. "ЕС снова совершает ошибки, противоречащие его собственным интересам", – констатировал он.Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь потребуется подавать заявление на новую визу для каждой поездки в Евросоюз.В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов и сроков рассмотрения заявлений.По данным Еврокомиссии, если в 2019 году Евросоюз посетили около 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".

