В Финляндии сделали неожиданное предложение по России - 07.11.2025
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России - 07.11.2025
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян,... | 07.11.2025
2025-11-07T20:57+0300
2025-11-07T20:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами ЕС."Ограничения на выдачу виз для граждан России – яркий пример бессилия ЕС. Эти меры разработаны недальновидными людьми. Европе необходимо упростить визовую процедуру, чтобы граждане ЕС и России могли свободно путешествовать", – написал он.Политик подчеркнул, что Финляндия, в частности, теряет до миллиона евро прибыли из-за ограничений в сфере туризма, введенных Евросоюзом в отношении России. "ЕС снова совершает ошибки, противоречащие его собственным интересам", – констатировал он.Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь потребуется подавать заявление на новую визу для каждой поездки в Евросоюз.В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов и сроков рассмотрения заявлений.По данным Еврокомиссии, если в 2019 году Евросоюз посетили около 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".
20:57 07.11.2025
 
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России

Мема: Евросоюзу следует упростить процедуру получения виз для россиян

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Россия и ЕС . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами ЕС.
"Ограничения на выдачу виз для граждан России – яркий пример бессилия ЕС. Эти меры разработаны недальновидными людьми. Европе необходимо упростить визовую процедуру, чтобы граждане ЕС и России могли свободно путешествовать", – написал он.
Политик подчеркнул, что Финляндия, в частности, теряет до миллиона евро прибыли из-за ограничений в сфере туризма, введенных Евросоюзом в отношении России.
"ЕС снова совершает ошибки, противоречащие его собственным интересам", – констатировал он.
Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь потребуется подавать заявление на новую визу для каждой поездки в Евросоюз.
В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов и сроков рассмотрения заявлений.
По данным Еврокомиссии, если в 2019 году Евросоюз посетили около 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".
