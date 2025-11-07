https://1prime.ru/20251107/es-864325434.html
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России - 07.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян,... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T20:57+0300
2025-11-07T20:57+0300
2025-11-07T20:57+0300
финляндия
россия
европа
дмитрий песков
ес
ек
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X призвал Евросоюз упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами ЕС."Ограничения на выдачу виз для граждан России – яркий пример бессилия ЕС. Эти меры разработаны недальновидными людьми. Европе необходимо упростить визовую процедуру, чтобы граждане ЕС и России могли свободно путешествовать", – написал он.Политик подчеркнул, что Финляндия, в частности, теряет до миллиона евро прибыли из-за ограничений в сфере туризма, введенных Евросоюзом в отношении России. "ЕС снова совершает ошибки, противоречащие его собственным интересам", – констатировал он.Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Теперь потребуется подавать заявление на новую визу для каждой поездки в Евросоюз.В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов и сроков рассмотрения заявлений.По данным Еврокомиссии, если в 2019 году Евросоюз посетили около 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".
https://1prime.ru/20251107/kallas-864317050.html
https://1prime.ru/20251107/zapad-864321049.html
финляндия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, европа, дмитрий песков, ес, ек, санкции против рф
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, ЕС, ЕК, санкции против РФ
В Финляндии сделали неожиданное предложение по России
Мема: Евросоюзу следует упростить процедуру получения виз для россиян