Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября

Инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении против 8,13% на 27 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T20:06+0300
2025-11-07T20:06+0300
2025-11-07T20:06+0300
экономика
россия
инфляция
инфляция в россии
минэкономразвития рф
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении против 8,13% на 27 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 27 октября по 5 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,42%, на остальные продукты - 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,16%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
2025
россия, инфляция, инфляция в россии, минэкономразвития рф
