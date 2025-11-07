Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/inflyatsiya-864324869.html
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября - 07.11.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября
Инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении против 8,13% на 27 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T20:06+0300
2025-11-07T20:06+0300
экономика
россия
инфляция
инфляция в россии
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/21/834972149_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_eb05bc2a92ebe93649fe984968cc6dc1.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении против 8,13% на 27 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 27 октября по 5 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,42%, на остальные продукты - 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,16%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
https://1prime.ru/20251107/inflyatsiya-864323861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/21/834972149_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_1460da8b2336dd298ef9875dc6559228.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инфляция, инфляция в россии, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России, Минэкономразвития РФ
20:06 07.11.2025
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 5 ноября

Минэкономразвития: инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 ноября составила 7,89% в годовом выражении против 8,13% на 27 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за период с 27 октября по 5 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,42%, на остальные продукты - 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,16%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Инфляция в России за неделю составила 0,11 процента
19:18
 
ЭкономикаРОССИЯинфляцияинфляция в РоссииМинэкономразвития РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала