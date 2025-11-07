https://1prime.ru/20251107/kallas-864328403.html
Каллас обвинили в расизме из-за слов о россиянах
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X обвинили главу дипломатии ЕС Каю Каллас в двойных стандартах и расизме, а также на слова о том, что "поездки в страны ЕС — это привилегия, а не данность"."Разве у вашего мужа не было бизнеса с Россией до августа 2023 года, когда об этом узнали журналисты?" — написал читатель."Американцам и израильтянам тоже предлагаете запретить въезд в Европу? Они начали бесчисленное количество конфликтов. Почему это касается только России? Двойные стандарты?" — задался вопросом комментатор."Отказ в выдаче виз гражданским лицам на основании их национальности превращает дипломатию в расизм. Если цена "привилегий" ЕС — расовые стереотипы и коллективная вина, то вы не защищаете европейские ценности, а разрушаете их", — отметил другой пользователь."Единственные, кому это посылает сигнал, — это оставшиеся в России и Европе настроенные россияне, и этот сигнал громкий и ясный: "Идите на хрен, для нас вы грязные русские, что бы вы ни думали". Разумеется, именно про это Путин и говорил им много лет. Поздравляю. Нами правят идиоты", — заключил еще один читатель.Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Европейского союза.ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
Пользователи соцсети X
обвинили главу дипломатии ЕС Каю Каллас в двойных стандартах и расизме, а также на слова о том, что "поездки в страны ЕС — это привилегия, а не данность".
"Разве у вашего мужа не было бизнеса с Россией до августа 2023 года, когда об этом узнали журналисты?" — написал читатель.
"Американцам и израильтянам тоже предлагаете запретить въезд в Европу
? Они начали бесчисленное количество конфликтов. Почему это касается только России? Двойные стандарты?" — задался вопросом комментатор.
"Отказ в выдаче виз гражданским лицам на основании их национальности превращает дипломатию в расизм. Если цена "привилегий" ЕС
— расовые стереотипы и коллективная вина, то вы не защищаете европейские ценности, а разрушаете их", — отметил другой пользователь.
"Единственные, кому это посылает сигнал, — это оставшиеся в России и Европе настроенные россияне, и этот сигнал громкий и ясный: "Идите на хрен, для нас вы грязные русские, что бы вы ни думали". Разумеется, именно про это Путин и говорил им много лет. Поздравляю. Нами правят идиоты", — заключил еще один читатель.
Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Европейского союза.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
