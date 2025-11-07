https://1prime.ru/20251107/lada--864310877.html

Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России в октябре текущего года поставили рекорд в 637 единиц с момента начала их реализации, следует из данных агентства "Автостат". Продажи Lada Iskra стартовали в России в конце июля. Согласно данным "Автостата", с которыми ознакомилось РИА Новости в начале октября, в июле было продано 21 автомобиль, в августе – 13 автомобилей, в сентябре - 94 автомобиля. "Lada Iskra: продажи заметно ускорились… По данным "Автостата" в октябре на учет поставлено 637 автомобилей Lada Iskra", - говорится в сообщении "Автостата". Всего с начала продаж зарегистрировано 765 экземпляров новой вазовской модели. "Первые три месяца регистрации "Искра" измерялась штучно. Так что октябрь можно считать первым полноценным месяцем продаж. Более трех четвертей проданных автомобилей (76%) приходится на физлица", - отмечает "Автостат".

