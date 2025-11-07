https://1prime.ru/20251107/legkovushka-864312044.html

АЕБ повысила прогноз по продажам новых легковушек в России

АЕБ повысила прогноз по продажам новых легковушек в России - 07.11.2025, ПРАЙМ

АЕБ повысила прогноз по продажам новых легковушек в России

07.11.2025

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила прогноз по продажам новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году - они могут превысить 1,28 миллиона единиц, сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. АЕБ в октябре текущего года повысила прогноз продаж новых легковушек и LCV в РФ в 2025 году до 1,28 миллиона штук с 1,25 миллиона штук. "Сейчас можно с высокой долей уверенности сказать, что результаты продаж новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2025 году могут превысить ранее озвученный нами прогноз в 1,28 миллиона штук, но все же окажутся ниже результатов прошлого года", - приводятся слова Калицева в сообщении АЕБ. По его словам, как и прогнозировалось, на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора автомобильный рынок в октябре 2025 года показал взрывной рост по сравнению с предыдущим месяцем (+35%). При этом, отмечает Калицев, он все еще не достиг уровня аналогичного периода прошлого года (-6%). "Перенос даты внеочередного повышения утилизационного сбора, как и возможный рост НДС в 2026 году, вероятнее всего, останутся хорошими стимулами для покупки нового автомобиля и в ноябре", - добавил председатель комитета автопроизводителей. По данным аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), которые приводит ассоциация в сообщении, продажи легковушек и LCV в России в октябре снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 170 742 единиц. По данным комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре составили 167 649 штук. АЕБ изначально в январе текущего года прогнозировала снижение продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году на 15% по сравнению с предыдущим годом - до 1,4 миллиона машин.

