Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия хочет выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/lukoyl-864316877.html
Молдавия хочет выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева
Молдавия хочет выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева - 07.11.2025, ПРАЙМ
Молдавия хочет выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева
Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T15:50+0300
2025-11-07T15:50+0300
бизнес
мировая экономика
сша
молдавия
кишинев
лукойл
ес
gunvor
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
КИШИНЕВ, 7 ноя – ПРАЙМ. Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго республики Дорин Джунгиету. "В качестве руководителя рабочей группы, я хочу внести ясность по поводу "Лукойла", международных санкций, наложенных на компанию, и того, как Республика Молдова управляет этой ситуацией. С 21 ноября "Лукойл-Молдова" окажется в "состоянии невозможности функционирования. Компания больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина из-за санкций, введенных США. Совет по рассмотрению инвестиций отказал "Лукойлу" в продаже активов другой компании по соображениям национальной безопасности и предложил государству выкупить инфраструктуру. Крайний срок заключения сделки — 17 ноября", — говорится в распространённом для СМИ заявлении Джунгиету. По словам министра, в Молдавии "Лукойл" владеет сетью автозаправок и является единственным частным собственником топливного склада и системы заправки самолётов в аэропорту Кишинёва. Глава минэнерого отметил, что Молдавия соблюдает санкционную политику США, но запросила исключение. "Республика Молдова присоединилась к американским санкциям. В то же время, как это сделали и другие страны ЕС, мы обратились к США с просьбой о временном исключении из санкционного режима для возможности работы компании до разрешения ситуации, чтобы поставки топлива не были нарушены, а жизнь граждан не пострадала", - подчеркнул он. По словам Джунгиету, также продолжаются консультации с соседними странам. "Мы ведем постоянные переговоры с Болгарией и Румынией, включая Rompetrol, чтобы обеспечить поставки бензина, дизельного топлива и керосина", - добавил министр. В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против компании "Лукойл", что привело к блокировке счетов и активов за пределами России. Попытка передачи активов швейцарской Gunvor не состоялась из-за запрета американских властей.
https://1prime.ru/20251105/bolgariya-864261864.html
сша
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, молдавия, кишинев, лукойл, ес, gunvor
Бизнес, Мировая экономика, США, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Лукойл, ЕС, Gunvor
15:50 07.11.2025
 
Молдавия хочет выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева

Молдавия хочет купить терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева до 17 ноября

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 7 ноя – ПРАЙМ. Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго республики Дорин Джунгиету.
"В качестве руководителя рабочей группы, я хочу внести ясность по поводу "Лукойла", международных санкций, наложенных на компанию, и того, как Республика Молдова управляет этой ситуацией. С 21 ноября "Лукойл-Молдова" окажется в "состоянии невозможности функционирования. Компания больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина из-за санкций, введенных США. Совет по рассмотрению инвестиций отказал "Лукойлу" в продаже активов другой компании по соображениям национальной безопасности и предложил государству выкупить инфраструктуру. Крайний срок заключения сделки — 17 ноября", — говорится в распространённом для СМИ заявлении Джунгиету.
Флаги Болгарии и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
СМИ: в Болгарии хотят назначить управляющего за контролем продажи "Лукойла"
5 ноября, 19:26
По словам министра, в Молдавии "Лукойл" владеет сетью автозаправок и является единственным частным собственником топливного склада и системы заправки самолётов в аэропорту Кишинёва. Глава минэнерого отметил, что Молдавия соблюдает санкционную политику США, но запросила исключение. "Республика Молдова присоединилась к американским санкциям. В то же время, как это сделали и другие страны ЕС, мы обратились к США с просьбой о временном исключении из санкционного режима для возможности работы компании до разрешения ситуации, чтобы поставки топлива не были нарушены, а жизнь граждан не пострадала", - подчеркнул он.
По словам Джунгиету, также продолжаются консультации с соседними странам. "Мы ведем постоянные переговоры с Болгарией и Румынией, включая Rompetrol, чтобы обеспечить поставки бензина, дизельного топлива и керосина", - добавил министр.
В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против компании "Лукойл", что привело к блокировке счетов и активов за пределами России. Попытка передачи активов швейцарской Gunvor не состоялась из-за запрета американских властей.
 
БизнесМировая экономикаСШАМОЛДАВИЯКишиневЛукойлЕСGunvor
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала