"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети - 07.11.2025
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети
Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить укрепление обороноспособности страны, мотивированный "российской... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T23:21+0300
2025-11-07T23:21+0300
германия
европа
москва
фридрих мерц
адг
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить укрепление обороноспособности страны, мотивированный "российской угрозой"."Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться", — написал один из комментаторов."Прежде всего нужны солдаты" — конечно, в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат "Бабах!" — сыронизировал другой."Уважаемый Фридрих Мерц, возможно, сначала следует в срочном порядке выяснить, почему бундесвер больше не способен защищать страну, и, прежде всего, какие политики несут за это ответственность", — поделился мнением еще один из пользователей."Канцлер, похоже, действительно верит, что русские придут сюда пешком. Как можно быть настолько наивным?" — возмутились читатели.Ранее издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности ФРГ на фоне опасений в Европе, связанных с "российской угрозой". Мерц подчеркнул, что для повышения боеспособности бундесвера необходимы не только танки и самолеты, но и солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс, в свою очередь, расширяет свои инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Российские власти выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе, подчеркивая, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
германия
европа
москва
германия, европа, москва, фридрих мерц, адг, нато
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Фридрих Мерц, АдГ, НАТО
23:21 07.11.2025
 

"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить укрепление обороноспособности страны, мотивированный "российской угрозой".
"Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться", — написал один из комментаторов.
"Прежде всего нужны солдаты" — конечно, в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат "Бабах!" — сыронизировал другой.
"Уважаемый Фридрих Мерц, возможно, сначала следует в срочном порядке выяснить, почему бундесвер больше не способен защищать страну, и, прежде всего, какие политики несут за это ответственность", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Канцлер, похоже, действительно верит, что русские придут сюда пешком. Как можно быть настолько наивным?" — возмутились читатели.
Ранее издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности ФРГ на фоне опасений в Европе, связанных с "российской угрозой". Мерц подчеркнул, что для повышения боеспособности бундесвера необходимы не только танки и самолеты, но и солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс, в свою очередь, расширяет свои инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Российские власти выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе, подчеркивая, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Фридрих Мерц, АдГ, НАТО
 
 
