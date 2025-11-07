"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил пользователей Сети
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить укрепление обороноспособности страны, мотивированный "российской угрозой".
"Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться", — написал один из комментаторов.
"Прежде всего нужны солдаты" — конечно, в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат "Бабах!" — сыронизировал другой.
"Уважаемый Фридрих Мерц, возможно, сначала следует в срочном порядке выяснить, почему бундесвер больше не способен защищать страну, и, прежде всего, какие политики несут за это ответственность", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Канцлер, похоже, действительно верит, что русские придут сюда пешком. Как можно быть настолько наивным?" — возмутились читатели.
Ранее издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности ФРГ на фоне опасений в Европе, связанных с "российской угрозой". Мерц подчеркнул, что для повышения боеспособности бундесвера необходимы не только танки и самолеты, но и солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс, в свою очередь, расширяет свои инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Российские власти выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе, подчеркивая, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
