Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака - 07.11.2025
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака - 07.11.2025, ПРАЙМ
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в апреле 2025 года, в ноябре компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года. Теперь Mitsubishi может производить и продавать в России транспортные средства марок Pajero и Attrage.
11:21 07.11.2025
 
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака

Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для Pajero и Attrage

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в апреле 2025 года, в ноябре компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года.
Теперь Mitsubishi может производить и продавать в России транспортные средства марок Pajero и Attrage.
