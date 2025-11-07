https://1prime.ru/20251107/mitsubishi--864312700.html
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака - 07.11.2025, ПРАЙМ
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T11:21+0300
2025-11-07T11:21+0300
2025-11-07T11:21+0300
бизнес
россия
mitsubishi
роспатент
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/51/757325135_0:20:539:323_1920x0_80_0_0_73ac58966f6875b7caa0df6b635936c9.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в апреле 2025 года, в ноябре компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года. Теперь Mitsubishi может производить и продавать в России транспортные средства марок Pajero и Attrage.
https://1prime.ru/20251107/lada--864310877.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/51/757325135_42:0:498:342_1920x0_80_0_0_0252843edebd5318b4cedaff8df84aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, mitsubishi, роспатент, авто
Бизнес, РОССИЯ, Mitsubishi, Роспатент, Авто
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для Pajero и Attrage