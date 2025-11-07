Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/nebenzja-864303977.html
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии - 07.11.2025, ПРАЙМ
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии
РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T00:37+0300
2025-11-07T01:13+0300
россия
экономика
рф
сирия
дамаск
василий небензя
оон
мвд
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864303977.jpg?1762467202
ООН, 7 ноя – ПРАЙМ. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. "Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя. Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).* Запрещенные в России террористические организации
рф
сирия
дамаск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сирия, дамаск, василий небензя, оон, мвд, совбез
РОССИЯ, Экономика, РФ, СИРИЯ, Дамаск, Василий Небензя, ООН, МВД, Совбез
00:37 07.11.2025 (обновлено: 01:13 07.11.2025)
 
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии

Небензя: снятие санкции с аш-Шараа может поспособствовать развитию Сирии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 7 ноя – ПРАЙМ. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
"Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя.
Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом.
Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).
* Запрещенные в России террористические организации
 
ЭкономикаРОССИЯРФСИРИЯДамаскВасилий НебензяООНМВДСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала