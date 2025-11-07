https://1prime.ru/20251107/nebenzja-864303977.html

Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии

ООН, 7 ноя – ПРАЙМ. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. "Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя. Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).* Запрещенные в России террористические организации

