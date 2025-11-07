https://1prime.ru/20251107/nebenzja-864303977.html
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии - 07.11.2025, ПРАЙМ
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии
РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T00:37+0300
2025-11-07T00:37+0300
2025-11-07T01:13+0300
россия
экономика
рф
сирия
дамаск
василий небензя
оон
мвд
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864303977.jpg?1762467202
ООН, 7 ноя – ПРАЙМ. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. "Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя. Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).* Запрещенные в России террористические организации
рф
сирия
дамаск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сирия, дамаск, василий небензя, оон, мвд, совбез
РОССИЯ, Экономика, РФ, СИРИЯ, Дамаск, Василий Небензя, ООН, МВД, Совбез
Небензя надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию Сирии
Небензя: снятие санкции с аш-Шараа может поспособствовать развитию Сирии
ООН, 7 ноя – ПРАЙМ. РФ в свете снятия санкций СБ ООН с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выражает надежду, что этот шаг поспособствует экономическому восстановлению и развитию САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
"Надеемся, что принятие сегодняшней резолюции будет содействовать изначально заявленной цели – способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период", – заявил Небензя.
Он отметил, что РФ готова продолжить диалог с дружественной Сирией и ее народом.
Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).
* Запрещенные в России террористические организации