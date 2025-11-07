Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем - 07.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем - 07.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем
Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, инвесторы оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T15:08+0300
2025-11-07T15:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, инвесторы оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 60,06 доллара. С понедельника по четверг нефть дешевела. С начала недели цены снизились примерно на 1,5%. Инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября. "Нефть дорожает… на фоне перспектив краткосрочных геополитических рисков. Эти риски могут вновь возникнуть и привести к повышенной волатильности цен на нефть", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Citi Research Аркадий Геворкян (Arkady Gevorkyan). Эти риски связаны с ситуациями вокруг Венесуэлы и Украины, отметил эксперт. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 октября их число увеличилось на шесть - до 414 установок.
15:08 07.11.2025
 
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем

Нефть дорожает после четырех торговых сессий снижения

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, инвесторы оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 60,06 доллара.
С понедельника по четверг нефть дешевела. С начала недели цены снизились примерно на 1,5%.
Инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября.
"Нефть дорожает… на фоне перспектив краткосрочных геополитических рисков. Эти риски могут вновь возникнуть и привести к повышенной волатильности цен на нефть", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Citi Research Аркадий Геворкян (Arkady Gevorkyan). Эти риски связаны с ситуациями вокруг Венесуэлы и Украины, отметил эксперт.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 октября их число увеличилось на шесть - до 414 установок.
 
