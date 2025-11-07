https://1prime.ru/20251107/neft-864316227.html

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем - 07.11.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем

Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, инвесторы оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T15:08+0300

2025-11-07T15:08+0300

2025-11-07T15:08+0300

энергетика

нефть

рынок

саудовская аравия

оаэ

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, инвесторы оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 60,06 доллара. С понедельника по четверг нефть дешевела. С начала недели цены снизились примерно на 1,5%. Инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября. "Нефть дорожает… на фоне перспектив краткосрочных геополитических рисков. Эти риски могут вновь возникнуть и привести к повышенной волатильности цен на нефть", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Citi Research Аркадий Геворкян (Arkady Gevorkyan). Эти риски связаны с ситуациями вокруг Венесуэлы и Украины, отметил эксперт. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 октября их число увеличилось на шесть - до 414 установок.

https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html

саудовская аравия

оаэ

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, казахстан, опек