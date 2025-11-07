Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/neft-864325270.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию - 07.11.2025, ПРАЙМ
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T20:52+0300
2025-11-07T20:52+0300
экономика
нефть
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим лидером. "Он (Орбан - ред.) великий лидер", - сказал Трамп, игнорируя вопрос журналиста о возможности закупок Венгрией российской нефти.
https://1prime.ru/20251105/ukraina-864273851.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, россия
Экономика, Нефть, ВЕНГРИЯ, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, РОССИЯ
20:52 07.11.2025
 
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию

Трамп назвал Орбана великим лидером и не ответил на вопрос о закупках Венгрией нефти у РФ

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим лидером.
"Он (Орбан - ред.) великий лидер", - сказал Трамп, игнорируя вопрос журналиста о возможности закупок Венгрией российской нефти.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России
5 ноября, 23:48
 
ЭкономикаНефтьВЕНГРИЯСШАДональд ТрампВиктор ОрбанРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала