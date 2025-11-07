https://1prime.ru/20251107/neft-864325270.html

Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию

2025-11-07T20:52+0300

экономика

нефть

венгрия

сша

дональд трамп

виктор орбан

россия

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим лидером. "Он (Орбан - ред.) великий лидер", - сказал Трамп, игнорируя вопрос журналиста о возможности закупок Венгрией российской нефти.

венгрия

сша

2025

