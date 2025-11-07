Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/neft-864327205.html
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером - 07.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю снижением примерно на 2%, трейдеры опасаются избыточного объема "черного... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T22:04+0300
2025-11-07T22:04+0300
экономика
нефть
рынок
сша
саудовская аравия
оаэ
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:169:360:372_1920x0_80_0_0_506e92611c6e755a74ca52d5c1204f30.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю снижением примерно на 2%, трейдеры опасаются избыточного объема "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 59,6 доллара. За неделю Brent подешевела на 1,65%, WTI - на 2,28%. На неделе инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября. "Рынок продолжает оценивать растущий избыток нефти на фоне макроэкономической ситуации", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye). "Неожиданное увеличение запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей вновь вызвало опасения переизбытка сырья на этой неделе", - добавил эксперт IG Markets Тони Сайкомор (Tony Sycamore). Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 ноября их число осталось на уровне предшествовавшей недели - 414 установок.
https://1prime.ru/20251107/opek-864320687.html
сша
саудовская аравия
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:135:360:405_1920x0_80_0_0_6b665d14e199d2aaa40b66c40f74955b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, саудовская аравия, оаэ, опек
Экономика, Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК
22:04 07.11.2025
 
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером

Нефть по итогам недели готовится показать снижение на 2% на опасениях избытка сырья

© РИА НовостиШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю снижением примерно на 2%, трейдеры опасаются избыточного объема "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 59,6 доллара.
За неделю Brent подешевела на 1,65%, WTI - на 2,28%.
На неделе инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября.
"Рынок продолжает оценивать растущий избыток нефти на фоне макроэкономической ситуации", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye).
"Неожиданное увеличение запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей вновь вызвало опасения переизбытка сырья на этой неделе", - добавил эксперт IG Markets Тони Сайкомор (Tony Sycamore).
Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 ноября их число осталось на уровне предшествовавшей недели - 414 установок.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Аналитик назвала причину паузы в наращивании добычи нефти ОПЕК+
17:55
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала