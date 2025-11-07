https://1prime.ru/20251107/neft-864327205.html

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером - 07.11.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю снижением примерно на 2%, трейдеры опасаются избыточного объема "черного... | 07.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю снижением примерно на 2%, трейдеры опасаются избыточного объема "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 59,6 доллара. За неделю Brent подешевела на 1,65%, WTI - на 2,28%. На неделе инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье состоялось заседание представителей восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир). По ее итогам участники приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки к уровню октября. "Рынок продолжает оценивать растущий избыток нефти на фоне макроэкономической ситуации", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye). "Неожиданное увеличение запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей вновь вызвало опасения переизбытка сырья на этой неделе", - добавил эксперт IG Markets Тони Сайкомор (Tony Sycamore). Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 ноября их число осталось на уровне предшествовавшей недели - 414 установок.

