"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России

Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T18:27+0300

2025-11-07T18:27+0300

2025-11-07T18:29+0300

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может повлечь финансовые потери для Осло."Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.Сивертсен Несс утверждает, что переговоры по установлению квот на вылов трески в этом году проходят с большими трудностями. Тем не менее, Норвегия стремится продлить долгосрочное соглашение, которое действует почти 50 лет. ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.МИД России осудил подобные действия Осло, отмечая, что они нарушают прежние двусторонние договорённости. Россия предупредила, что ограничения со стороны Норвегии не останутся без ответа.

