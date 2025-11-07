https://1prime.ru/20251107/norvegiya-864321730.html
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T18:27+0300
2025-11-07T18:27+0300
2025-11-07T18:29+0300
мировая экономика
норвегия
мид
ес
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может повлечь финансовые потери для Осло."Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.Сивертсен Несс утверждает, что переговоры по установлению квот на вылов трески в этом году проходят с большими трудностями. Тем не менее, Норвегия стремится продлить долгосрочное соглашение, которое действует почти 50 лет. ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.МИД России осудил подобные действия Осло, отмечая, что они нарушают прежние двусторонние договорённости. Россия предупредила, что ограничения со стороны Норвегии не останутся без ответа.
https://1prime.ru/20251105/norvegiya-864267915.html
https://1prime.ru/20250913/zapad-862245756.html
норвегия
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, норвегия, мид, ес, мурманск
Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, МИД, ЕС, МУРМАНСК
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Осло пожаловался на возможный уход Москвы из ее зоны в Баренцевом море
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может повлечь финансовые потери для Осло.
"Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ
Сивертсен Несс утверждает, что переговоры по установлению квот на вылов трески в этом году проходят с большими трудностями. Тем не менее, Норвегия
стремится продлить долгосрочное соглашение, которое действует почти 50 лет.
ЕС
20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД
сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске
.
МИД России осудил подобные действия Осло, отмечая, что они нарушают прежние двусторонние договорённости. Россия предупредила, что ограничения со стороны Норвегии не останутся без ответа.
В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России