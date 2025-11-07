Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - 07.11.2025
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может... | 07.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может повлечь финансовые потери для Осло."Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.Сивертсен Несс утверждает, что переговоры по установлению квот на вылов трески в этом году проходят с большими трудностями. Тем не менее, Норвегия стремится продлить долгосрочное соглашение, которое действует почти 50 лет. ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.МИД России осудил подобные действия Осло, отмечая, что они нарушают прежние двусторонние договорённости. Россия предупредила, что ограничения со стороны Норвегии не останутся без ответа.
норвегия
мурманск
18:27 07.11.2025 (обновлено: 18:29 07.11.2025)
 
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России

Осло пожаловался на возможный уход Москвы из ее зоны в Баренцевом море

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась на то, что уход российских рыбаков из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море может повлечь финансовые потери для Осло.
"Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.
Сивертсен Несс утверждает, что переговоры по установлению квот на вылов трески в этом году проходят с большими трудностями. Тем не менее, Норвегия стремится продлить долгосрочное соглашение, которое действует почти 50 лет.
ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.
МИД России осудил подобные действия Осло, отмечая, что они нарушают прежние двусторонние договорённости. Россия предупредила, что ограничения со стороны Норвегии не останутся без ответа.
Мировая экономикаНОРВЕГИЯМИДЕСМУРМАНСК
 
 
