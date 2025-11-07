https://1prime.ru/20251107/opek-864320687.html

Аналитик назвала причину паузы в наращивании добычи нефти ОПЕК+

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Причина паузы в наращивании добычи нефти ОПЕК+ не в России, а в сезонном факторе, заявила глава отдела Ближнего Востока и ОПЕК+ в аналитической группе по энергетике Kpler Амена Бакр. Эксперт напомнила, что в воскресенье восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир – приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановят увеличение добычи после Нового года. Это третье увеличение в рамках постепенного отказа от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей, уточнила Бакр. "После этой встречи ("восьмерки" ОПЕК+ в воскресенье – ред.) было много спекуляций и заголовков о том, почему эта перспективная политика (увеличения уровня нефтедобычи – ред.) была приостановлена на первые три месяца года, на январь, февраль и март", – отметила она. Некоторые заголовки, по ее словам, предполагали, что большое давление на "восьмерку" оказывала на фоне санкционного давления Москва. "Россия находится под санкциями, подвергается нападкам по разным причинам. Это правда, что Россия на предыдущих встречах предлагала приостановить сокращения, но это предложение не было принято. Но на этот раз Россия не предлагала приостановить сокращения. Это было коллективное решение всей группы. Причина приостановки в основном сезонная", – отметила Бакр. "Восьмерка" для обеспечения осторожной политики в отношении поставок предпочла сделать паузу, а затем, возможно, примет решение о наращивании добычи позже, указала эксперт. Такая же политика применялась в первом квартале этого года, напомнила Бакр.

