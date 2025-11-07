https://1prime.ru/20251107/putin-864318629.html

"Это безумие". В Британии сделали заявление о переговорах с Путиным

"Это безумие". В Британии сделали заявление о переговорах с Путиным - 07.11.2025, ПРАЙМ

"Это безумие". В Британии сделали заявление о переговорах с Путиным

заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры совершают безрассудный поступок, отказываясь от переговоров с президентом Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis."Отказ от диалога с Путиным — безумие. <…> Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека. Это, по сути, выстраивание отношений <…> Понимание противника — первый шаг к прекращению войн", — отметил он.По словам эксперта, лидеры, игнорирующие выстраивание диалога с противниками, совершают серьезную ошибку.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. По мнению Москвы, поставки западного вооружения на Украину, а также транспортные средства, используемые альянсом, представляют собой законные военные цели.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность по поводу усиления военного присутствия НАТО в Европе. В МИД подчеркивалось, что Москва открыта к диалогу, но лишь на основе равноправия, при условии отказа Запада от милитаризации континента.

