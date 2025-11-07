Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры совершают безрассудный поступок, отказываясь от переговоров с президентом Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
"Отказ от диалога с Путиным — безумие. <…> Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека. Это, по сути, выстраивание отношений <…> Понимание противника — первый шаг к прекращению войн", — отметил он.
По словам эксперта, лидеры, игнорирующие выстраивание диалога с противниками, совершают серьезную ошибку.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. По мнению Москвы, поставки западного вооружения на Украину, а также транспортные средства, используемые альянсом, представляют собой законные военные цели.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность по поводу усиления военного присутствия НАТО в Европе. В МИД подчеркивалось, что Москва открыта к диалогу, но лишь на основе равноправия, при условии отказа Запада от милитаризации континента.
Заголовок открываемого материала