“Ждать резких скачков?“ Что будет с рублем зимой

“Ждать резких скачков?“ Что будет с рублем зимой

2025-11-07T07:07+0300

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Уже более полугода рубль держится в районе 80 за доллар. А в октябре российская валюта попала в тройку самых подорожавших. Почему так произошло и на что рассчитывать зимой — в материале Прайм.Среди лучшихПлюс 2,9% к доллару — таков октябрьский результат рубля, пишет РИА Новости. Больше только у казахстанского тенге — 3,6%. Также в списке лидеров чилийское песо — 2,4%.А сильнее всех ослабели аргентинское песо (на 5,7%), японская иена (3,6) и исландская крона (3,4).Интересно, что летом американцы называли российскую денежную единицу самой успешной в мире в этом году — прибавила к доллару более 40%.“Один из факторов укрепления рубля — продажи валюты из ФНБ. Они были значительными для покрытия расходов бюджета и для инвестиций”, – отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Но в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения ФНБ так действовать не станет.В Минэкономразвития ожидают среднегодовой курс к доллару в 2025-м — 86,1, 2026-м — 92,2, 2027-м — 95,8, 2028-м — 100,1.В чем силаПомогли жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокая ключевая ставка, активная реализация валюты экспортерами и сокращение импорта, перечисляет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.И добавляет: “Фактически ЦБ создал условия, при которых рубль стал дефицитным активом — привлекательным для инвесторов и устойчивым к внешнему давлению”.Дополнительно поддержали интервенции Минфина — продажи юаней по бюджетному правилу.Плюсы и минусыПоложительные стороны сильного рубля — дешевеет импорт: зарубежные товары, комплектующие. Это снижает инфляцию и повышает потребительский спрос. Растет общая деловая активность в секторе, ориентированном на импорт, объясняет профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.“Для государства обслуживание внешнего долга в рублевом выражении становится легче, а валютные риски для корпоративного сектора слабеют”, — отмечает он.Но есть и обратная сторона — выручка в иностранной валюте от экспорта конвертируется в меньшие рублевые суммы, сокращаются доходы экспортоориентированных компаний, добавляет эксперт.Кроме того, при сильном рубле уменьшаются налоговые поступления в государственный бюджет и увеличивается его дефицит, уточняет Тюнь.Прогноз на зимуВ декабре вырастет спрос на валюту из-за импорта и налоговых выплат, а также возможно смягчение политики ЦБ, предупреждает аналитик.“Реалистичный диапазон курса на зиму — 80–85 за доллар. При благоприятной конъюнктуре нефти и сохранении высоких ставок — ближе к нижней границе. В противном случае, особенно при снижении цен на сырье или ослаблении валютных интервенций, может сдвинуться к 87–88”, — прогнозирует Тюнь.Гордиенко тоже так считает. И упоминает сезонный рост спроса на валюту перед поездками на новогодние праздники, внешнее давление на экспортные каналы, реализацию бюджетных интересов государства.“Хотя Центробанк и поддерживает рубль за счет высокой ключевой ставки, Минфин не заинтересован в чрезмерно крепкой валюте — слишком сильное укрепление негативно скажется на дефиците бюджета”, — поясняет он.В целом положение рубля сейчас определяется сочетанием фискальной дисциплины и монетарной жесткости, подчеркивает Тюнь.Для ЦБ сильный рубль — инструмент контроля инфляции, для экспортеров — вызов, а для населения — временное окно стабильности. Зимой курс, вероятно, останется в контролируемом диапазоне, без резких скачков, с постепенным переходом к умеренному ослаблению из-за снижения ключевой ставки и восстановления импорта.

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

